Оппозиция не будет поддерживать отставку Разумкова

Оппозиционные фракции не будут поддерживать отставку главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова в случае ее инициирования.

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"Он пытается действовать в рамках закона... Мы не голосовали за его назначение и не будем голосовать за его отставку", – сказал в кулуарах Рады депутат Евросолидарности Николай Княжицкий.

Не будет поддерживать отставку Разумкова и фракция ОПЗЖ.

"Однозначно скажу, что мы не поддерживаем эти изменения. Считаю, что спикер занимает абсолютно государственническую позицию... Единственная причина, почему его хотят заменить — потому что он не полностью ручной", – сказал в кулуарах парламента сопредседатель фракции Юрий Бойко.

Лидер фракции Голос Ярослав Железняк также сообщил, что его команда отставку спикера не поддерживает. "Точно не будем поддерживать... Мы за него голосовали. Он выполняет свою задачу... И это очень хорошо, что он работает по регламенту", – цитирует депутата Интерфакс-Украина.

В тоже время замглавы фракции Батькивщина Сергей Соболев считает, что монобольшинство заменить Разумкова не отважится. "Мне кажется, что обсуждение этой темы сейчас является преждевременным, потому что все-таки где-то в глубине души думаю, что хоть в политике можно пойти на любую подлость, но на такую – вряд ли решатся", – сказал он.

Вместе с тем замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко отметил, что на данный момент никто во фракции не инициировал отзыв Разумкова.

"Есть процедура отзыва главы Рады. Она достаточно четко выписана... В тот момент, когда депутаты захотят эту процедуру инициировать, они будут ее инициировать. Сейчас у нас нет ни инициаторов этой процедуры, ни подписных листов..." – сказал депутат.

10 сентября Разумков направил законопроект об олигархах на отзыв в Венецианскую комиссию. Арахамия просил спикера Рады не делать этого до принятия законопроекта в целом. Однако Разумков сказал, что отправка законопроекта в Венецианскую комиссию не препятствует его рассмотрению Верховной Радой во втором чтении.

17 сентября Арахамия заявил, что, по его мнению, Разумков умышленно пытается "сбить" закон об олигархах.

В тот же день на "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается.

Арахамия в эфире ток-шоу сказал Разумкову, что "спикера не выбирают, спикера делегируют".

Вчера фракция СН на своем заседании определила трех кандидатов на должность главы аппарата Рады. Журналист Юрий Бутусов считает, что таким образом Разумкова хотят сместить с должности.

В Офисе президента заявили о фундаментальных расхождениях между Слугой народа и Разумковым.

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Вадим Ребрина

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