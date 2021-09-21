В Офисе президента заявили о фундаментальных расхождениях между Слугой народа и Разумковым
Между партией Слуга народа и спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым выявились фундаментальные расхождения, заявил в интервью Главкому советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, если конфликт будет нарастать, вмешается президент Владимир Зеленский "с жесткими решениями".
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"Понятно, что к Разумкову нет претензий уголовного плана. Но выявились фундаментальные разногласия между партией (Слуга народа – ред.) и Дмитрием Александровичем", – заявил Подоляк.
Как пример разногласий он привел нежелание Разумкова голосовать за санкции СНБО против одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука и его телеканалов, неголосование за земельную реформу и нежелание "идти на голосование" за антиолигархический закон.
"Все это вопреки партии, которая его и делегировала на должность спикера", – уверен Подоляк.
Советник главы ОП обвинил Разумкова в открытой поддержке олигархов и торможении ключевых инициатив Зеленского.
"Если сегодняшний мировоззренческий конфликт между Разумковым и партией и дальше будет нарастать, наверное, придется вмешаться и президенту. И с жесткими решениями", – заявил Подоляк.
- 10 сентября Разумков направил законопроект об олигархах на отзыв в Венецианскую комиссию. Глава фракции СН Давид Арахамия просил спикера Рады не делать этого до принятия законопроекта в целом. Однако Разумков сказал, что отправка законопроекта в Венецианскую комиссию не препятствует его рассмотрению Верховной Радой во втором чтении.
- 17 сентября Арахамия заявил, что, по его мнению, Разумков умышленно пытается "сбить" закон об олигархах.
- В тот же день на "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается.
- Арахамия в эфире ток-шоу сказал Разумкову, что "спикера не выбирают, спикера делегируют".
- Сегодня фракция СН на своем заседании определила трех кандидатов на должность главы аппарата Рады. Журналист Юрий Бутусов считает, что таким образом Разумкова хотят сместить с должности.
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