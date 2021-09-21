В Офисе президента заявили о фундаментальных расхождениях между Слугой народа и Разумковым

Между партией Слуга народа и спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым выявились фундаментальные расхождения, заявил в интервью Главкому советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, если конфликт будет нарастать, вмешается президент Владимир Зеленский "с жесткими решениями".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Понятно, что к Разумкову нет претензий уголовного плана. Но выявились фундаментальные разногласия между партией (Слуга народа – ред.) и Дмитрием Александровичем", – заявил Подоляк.

Как пример разногласий он привел нежелание Разумкова голосовать за санкции СНБО против одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука и его телеканалов, неголосование за земельную реформу и нежелание "идти на голосование" за антиолигархический закон.

"Все это вопреки партии, которая его и делегировала на должность спикера", – уверен Подоляк.

Советник главы ОП обвинил Разумкова в открытой поддержке олигархов и торможении ключевых инициатив Зеленского.

"Если сегодняшний мировоззренческий конфликт между Разумковым и партией и дальше будет нарастать, наверное, придется вмешаться и президенту. И с жесткими решениями", – заявил Подоляк.

10 сентября Разумков направил законопроект об олигархах на отзыв в Венецианскую комиссию. Глава фракции СН Давид Арахамия просил спикера Рады не делать этого до принятия законопроекта в целом. Однако Разумков сказал, что отправка законопроекта в Венецианскую комиссию не препятствует его рассмотрению Верховной Радой во втором чтении.

17 сентября Арахамия заявил, что, по его мнению, Разумков умышленно пытается "сбить" закон об олигархах.

В тот же день на "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается.

Арахамия в эфире ток-шоу сказал Разумкову, что "спикера не выбирают, спикера делегируют".

Сегодня фракция СН на своем заседании определила трех кандидатов на должность главы аппарата Рады. Журналист Юрий Бутусов считает, что таким образом Разумкова хотят сместить с должности.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.