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Закон об олигархах можно принять до получения отзыва Венецианской комиссии – Разумков

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2021, 13:20
Закон об олигархах можно принять до получения отзыва Венецианской комиссии – Разумков - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Нестеренко/пресс-служба Рады)

Отправка законопроекта об олигархах на отзыв в Венецианскую комиссию не препятствует его рассмотрению Верховной Радой во втором чтении. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в интервью Интерфакс-Украина.

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"Норм, которые бы нас ограничивали в рассмотрении законопроекта, когда он отправлен в Венецианскую комиссию, нет", – заявил Разумков.

Разумков заверил, что вынесет законопроект об олигархах в зал Рады, если он будет готов к рассмотрению и на этом будут настаивать профильный комитет и фракции парламента. "Если же будет другое мнение озвучено коллегами… Я приму и один, и второй вариант", – добавил спикер.

Разумков заявил, что очень уважительно относится к Венецианской комиссии, поскольку она "абсолютно независима" и ее нельзя обвинить в подыгрывании политическим силам, бизнесменам или власти.

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Денис Юдин
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венецианская комиссия Дмитрий Разумков закон об олигархах
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