Закон об олигархах можно принять до получения отзыва Венецианской комиссии – Разумков
Отправка законопроекта об олигархах на отзыв в Венецианскую комиссию не препятствует его рассмотрению Верховной Радой во втором чтении. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в интервью Интерфакс-Украина.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Норм, которые бы нас ограничивали в рассмотрении законопроекта, когда он отправлен в Венецианскую комиссию, нет", – заявил Разумков.
Разумков заверил, что вынесет законопроект об олигархах в зал Рады, если он будет готов к рассмотрению и на этом будут настаивать профильный комитет и фракции парламента. "Если же будет другое мнение озвучено коллегами… Я приму и один, и второй вариант", – добавил спикер.
Разумков заявил, что очень уважительно относится к Венецианской комиссии, поскольку она "абсолютно независима" и ее нельзя обвинить в подыгрывании политическим силам, бизнесменам или власти.
- 2 июня 2021 года президент передал в Верховную Раду законопроект №5599, который должен закрепить в украинском законодательстве термин "олигарх" и определить, какие санкции могут грозить обладателям этого статуса.
- 30 июня Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект №5599 и отклонить альтернативные законопроекты.
- 1 июля Верховная Рада приняла законопроект об олигархах в первом чтении.
- 6 сентября стало известно, что к законопроекту подано 1257 правок.
- 10 сентября Разумков направил законопроект об олигархах на отзыв в Венецианскую комиссию.
Читайте также: Деолигархизация от Зеленского. Кого в Украине могут признать олигархами и что им грозит
Комментарии