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Комитет одобрил законопроект Зеленского об олигархах, а альтернативные призвал отклонить

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2021, 19:19
Комитет одобрил законопроект Зеленского об олигархах, а альтернативные призвал отклонить - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении президентский законопроект №5599 о деолигархизации, а альтернативные проекты – отклонить. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

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Глава фракции Голос Ярослав Железняк написал в Telegram, что депутаты рассмотрят законопроект завтра, 1 июля, на внеочередном заседании.



Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский олигарх деолигархизация
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