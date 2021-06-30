Комитет одобрил законопроект Зеленского об олигархах, а альтернативные призвал отклонить
30.06.2021, 19:19
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении президентский законопроект №5599 о деолигархизации, а альтернативные проекты – отклонить. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
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Глава фракции Голос Ярослав Железняк написал в Telegram, что депутаты рассмотрят законопроект завтра, 1 июля, на внеочередном заседании.
- 2 июня, после более чем месячных обещаний, президент передал в Верховную Раду законопроект №5599, который должен закрепить в украинском законодательстве термин "олигарх" и определить, какие санкции могут грозить обладателям этого статуса.
- 16 июня группа депутатов из оппозиционных фракций Евросолидарность, Голос и Батькивщина зарегистрировала в Раде альтернативный законопроект о деолигархизации.
- 17 июня Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС отправил законопроект Зеленского на доработку. Он, по мнению, депутатов не учитывает положения ряда европейских правовых актов.
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