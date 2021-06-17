Комитет отправил законопроект Зеленского об олигархах на доработку: что не так
Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС отправил законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах на доработку. Он, по мнению, депутатов не учитывает положения ряда европейских правовых актов. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
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В комитете напомнили, что документом, в частности, предлагается создать реестр олигархов и обязать "публичных служащих" декларировать контакты с ними.
Члены комитета пришли к выводу, что законопроект не противоречит целям соглашения об ассоциации с ЕС.
Однако он нуждается в доработке с целью учета положений статьи 282 соглашения об ассоциации относительно надлежащего соблюдения принципа правовой определенности.
Кроме того, по мнению комитета, в документе должны быть полностью учтены положения регламента о защите данных Европейского парламента и Совета ЕС, а также Европейская конвенция по правам человека, Хельсинкский заключительный акт, рекомендация ПАСЕ № 1516 (2001 г).
Также законопроект требует заключения уполномоченного Верховной Рады по правам человека, считают в комитете.
Справка. Согласно ст. 282 соглашения об ассоциации, стороны обязываются создать и поддерживать эффективную и предсказуемую законодательную среду для бизнеса на своей территории, при этом "должным образом учитывая требования правовой определенности и пропорциональности".
Общий регламент защиты персональных данных ЕС – постановление, с помощью которого Европарламент, Совет ЕС и Еврокомиссия усиливают и унифицируют защиту персональных данных всех лиц в Европейском Союзе.
Хельсинкский заключительный акт – документ, подписанный главами 35 государств в столице Финляндии 30 июля-1 августа 1975 года. Совещание было созвано в 1973 году по предложению социалистических государств — участников Варшавского договора.
Рекомендация ПАСЕ №1516 — это рекомендация о финансировании политических партий, которая призвана устранить коррупцию в политических партиях и финансовое влияние на принятие ими решений.
- 15 апреля 2021 года на заседании СНБО Зеленский анонсировал законопроект о противодействии влиянию олигархов на политику.
- 2 июня президент подал законопроект об олигархах в Раду как неотложный, на следующий день был опубликован его текст.
- 7 июня Зеленский заявил, что вынесет закон об олигархах на референдум, если он не будет поддержан Радой.
- 15 июня он допустил возможность роспуска парламента, если не будет принят закон об олигархах.
- 16 июня группа депутатов из оппозиционных партий зарегистрировала в Раде альтернативный законопроект о деолигархизации.
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