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Комитет отправил законопроект Зеленского об олигархах на доработку: что не так

17.06.2021, 19:04
Комитет отправил законопроект Зеленского об олигархах на доработку: что не так - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС отправил законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах на доработку. Он, по мнению, депутатов не учитывает положения ряда европейских правовых актов. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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В комитете напомнили, что документом, в частности, предлагается создать реестр олигархов и обязать "публичных служащих" декларировать контакты с ними.

Члены комитета пришли к выводу, что законопроект не противоречит целям соглашения об ассоциации с ЕС.

Однако он нуждается в доработке с целью учета положений статьи 282 соглашения об ассоциации относительно надлежащего соблюдения принципа правовой определенности.

Кроме того, по мнению комитета, в документе должны быть полностью учтены положения регламента о защите данных Европейского парламента и Совета ЕС, а также Европейская конвенция по правам человека, Хельсинкский заключительный акт, рекомендация ПАСЕ № 1516 (2001 г).

Также законопроект требует заключения уполномоченного Верховной Рады по правам человека, считают в комитете.

Справка. Согласно ст. 282 соглашения об ассоциации, стороны обязываются создать и поддерживать эффективную и предсказуемую законодательную среду для бизнеса на своей территории, при этом "должным образом учитывая требования правовой определенности и пропорциональности".

Общий регламент защиты персональных данных ЕС – постановление, с помощью которого Европарламент, Совет ЕС и Еврокомиссия усиливают и унифицируют защиту персональных данных всех лиц в Европейском Союзе.

Хельсинкский заключительный акт – документ, подписанный главами 35 государств в столице Финляндии 30 июля-1 августа 1975 года. Совещание было созвано в 1973 году по предложению социалистических государств — участников Варшавского договора.

Рекомендация ПАСЕ №1516 — это рекомендация о финансировании политических партий, которая призвана устранить коррупцию в политических партиях и финансовое влияние на принятие ими решений.

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Вадим Ребрина
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