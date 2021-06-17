Комитет отправил законопроект Зеленского об олигархах на доработку: что не так

Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС отправил законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах на доработку. Он, по мнению, депутатов не учитывает положения ряда европейских правовых актов. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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В комитете напомнили, что документом, в частности, предлагается создать реестр олигархов и обязать "публичных служащих" декларировать контакты с ними.

Члены комитета пришли к выводу, что законопроект не противоречит целям соглашения об ассоциации с ЕС.

Однако он нуждается в доработке с целью учета положений статьи 282 соглашения об ассоциации относительно надлежащего соблюдения принципа правовой определенности.

Кроме того, по мнению комитета, в документе должны быть полностью учтены положения регламента о защите данных Европейского парламента и Совета ЕС, а также Европейская конвенция по правам человека, Хельсинкский заключительный акт, рекомендация ПАСЕ № 1516 (2001 г).

Также законопроект требует заключения уполномоченного Верховной Рады по правам человека, считают в комитете.

Справка. Согласно ст. 282 соглашения об ассоциации, стороны обязываются создать и поддерживать эффективную и предсказуемую законодательную среду для бизнеса на своей территории, при этом "должным образом учитывая требования правовой определенности и пропорциональности". Общий регламент защиты персональных данных ЕС – постановление, с помощью которого Европарламент, Совет ЕС и Еврокомиссия усиливают и унифицируют защиту персональных данных всех лиц в Европейском Союзе. Хельсинкский заключительный акт – документ, подписанный главами 35 государств в столице Финляндии 30 июля-1 августа 1975 года. Совещание было созвано в 1973 году по предложению социалистических государств — участников Варшавского договора. Рекомендация ПАСЕ №1516 — это рекомендация о финансировании политических партий, которая призвана устранить коррупцию в политических партиях и финансовое влияние на принятие ими решений.

15 апреля 2021 года на заседании СНБО Зеленский анонсировал законопроект о противодействии влиянию олигархов на политику.

2 июня президент подал законопроект об олигархах в Раду как неотложный, на следующий день был опубликован его текст.

7 июня Зеленский заявил, что вынесет закон об олигархах на референдум, если он не будет поддержан Радой.

15 июня он допустил возможность роспуска парламента, если не будет принят закон об олигархах.

16 июня группа депутатов из оппозиционных партий зарегистрировала в Раде альтернативный законопроект о деолигархизации.

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Вадим Ребрина

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