UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский допустил возможность роспуска Рады, если не будет принят закон об олигархах

15.06.2021, 11:47
Зеленский допустил возможность роспуска Рады, если не будет принят закон об олигархах - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский не видит смысла распускать Верховную Раду, но допустил такую возможность, если не будет принят закон об олигархах. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции на форуме Украина 30: Деолигархизация и преодоление коррупции в Украине.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На вопрос о слухах о возможности роспуска Рады, если она не поддержит президентский законопроект о реестре олигархов, Зеленский напомнил, что открыто сказал о возможном вынесении вопроса на референдум, и добавил: "Если парламентарии захотят превратиться из законников в бизнесменов, то я буду искать поддержку у общества, и тогда у меня есть то, о чем вы сказали".

Зеленский подчеркнул, что уверен в партии Слуга народа и предложил другим партиям в парламенте, которые называют себя демократическими, поддержать его инициативу.

На прямой вопрос, рассматривает ли он вариант роспуска Рады, Зеленский ответил, что сейчас в этом нет смысла, потому что Украине прежде всего нужна стабильность. "Если депутаты голосуют и работают, ну прекрасно. А если не будут работать, тогда нет смысла в работе Верховной Рады Украины", – добавил президент.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада роспуск рады Владимир Зленский закон об олигархах
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 