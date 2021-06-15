Зеленский допустил возможность роспуска Рады, если не будет принят закон об олигархах
Президент Владимир Зеленский не видит смысла распускать Верховную Раду, но допустил такую возможность, если не будет принят закон об олигархах. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции на форуме Украина 30: Деолигархизация и преодоление коррупции в Украине.
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На вопрос о слухах о возможности роспуска Рады, если она не поддержит президентский законопроект о реестре олигархов, Зеленский напомнил, что открыто сказал о возможном вынесении вопроса на референдум, и добавил: "Если парламентарии захотят превратиться из законников в бизнесменов, то я буду искать поддержку у общества, и тогда у меня есть то, о чем вы сказали".
Зеленский подчеркнул, что уверен в партии Слуга народа и предложил другим партиям в парламенте, которые называют себя демократическими, поддержать его инициативу.
На прямой вопрос, рассматривает ли он вариант роспуска Рады, Зеленский ответил, что сейчас в этом нет смысла, потому что Украине прежде всего нужна стабильность. "Если депутаты голосуют и работают, ну прекрасно. А если не будут работать, тогда нет смысла в работе Верховной Рады Украины", – добавил президент.
- 15 апреля 2021 года на заседании СНБО Зеленский анонсировал законопроект о противодействии влиянию олигархов на политику.
- 2 июня президент подал законопроект об олигархах в Раду как неотложный, на следующий день был опубликован его текст.
- 7 июня Зеленский заявил, что вынесет закон об олигархах на референдум, если он не будет поддержан Радой.
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