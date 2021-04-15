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Итоги СНБО: Санкции против "контрабандистов" и законопроект о статусе олигарха

15.04.2021, 19:48
Итоги СНБО: Санкции против
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский рассказал об итогах сегодняшнего заседания Совета национальной безопасности и обороны.

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Первым рассматривался вопрос ситуации на Донбассе. "Ситуация на Донбассе сегодня контролируемая, есть действительно вопросы, мы готовы отвечать на эти вопросы. Армия готова — это самое главное". Детали Зеленский не сообщил, но сказал, что некоторые из них хочет обсудить завтра на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

СНБО также решил продолжить санкции против "контрабандистов". Будут введены санкции против 12 физических и юридических лиц. "И это не финал", – сказал президент. По его словам, многие из них имеют по два-три гражданства.

Зеленский также сообщил, что предложил вместе с Антимонопольным комитетом разработать "фундаментальный законопроект о статусе олигарха в нашей стране". "Что будет с такими людьми, как будут применяться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов", – сказал он. Президент отметил, что нужно прекратить влияние олигархов на Украину.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Донбасс контрабанда снбо олигархи
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