Сегодня, 2 апреля, после очередного заседания Совета национальной безопасности и обороны, для ряда физических и юридических лиц наступила "черная пятница". Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам заседания.

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Он перечислил результаты заседания:

- впервые в истории Украины введены персональные санкции в отношении лиц, которых можно назвать топ-10 украинской контрабанды;

- во исполнение решения СНБО от 19 февраля состоялось возвращение стратегического нефтепровода, незаконно отчужденного у государства;

- был представлен Центр противодействия дезинформации, который уже начал свою работу.

По словам президента, убытки от контрабанды достигают 300 млрд грн, которые недополучил госбюджет. Из них более 100 млрд грн – вследствие неэффективной работы таможни.

Зеленский подчеркнул, что борьба с контрабандой продолжится.

"Сегодня – это первая десятка, но точно не последняя", – сказал президент.

Президент сообщил, что отстранены от работы десятки чиновников таможенных органов.

"А еще мы готовим законодательные изменения, следствием которых будет криминализация недостоверного таможенного декларирования", – заявил глава государства.

3 февраля 2021-го Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа от ОПЗЖ Козака и ряда его компаний, в том числе телеканалов из так называемого "пула Медведчука".

19 февраля 2021 года СНБО ввел санкции против Медведчука и его окружения.

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Наталия Медведева

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