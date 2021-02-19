СНБО ввел санкции против Медведчука и Марченко

На сегодняшнем заседании Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента Владимира Зеленского принял решение ввести санкции против ряда юридических и физических лиц, в числе которых лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

СНБО ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев — Москва. Санкции также применены к компаниям, которые обслуживают эти самолеты.

Санкции введены против граждан Украины Виктора Медведчука, Оксаны Марченко и Наталии Лавренюк, а также против граждан РФ Константина Вацковского, Виталия Донченко, Сергея Лисогора, Александра Маслюка, Михаил Попова.

"Санкции вводятся на все имущество, которое есть в подчинении Медведчука", – сказал на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

На вопрос о доле Марченко в 1+1 Данилов сказал, что телеканал продолжит работать, просто ее часть нелья будет продать, заложить и т. д.

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Вадим Ребрина

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