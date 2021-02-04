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На что повлияют санкции. Слідство.Інфо оценило активы Козака

04.02.2021, 18:30
На что повлияют санкции. Слідство.Інфо оценило активы Козака - Фото
Наталья Лавренюк и Тарас Козак (Фото: скриншот программы Схемы)

Значительная часть имущества депутата от ОПЗЖ Тараса Козака записана на его родственников и близких, поэтому введенные СНБО санкции их не затронут, уверены в Слідство.Інфо.

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В своей официальной декларации за 2019 Козак указал доли в 12 компаниях, дом на 330 кв м в селе Сокольники, под Львовом, и офис на 100 кв м во Львове. В Киеве он арендует дом у компании Оксаны Марченко, жены лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого "медиа-эксперты", по информации журналистов, называют "настоящим владельцем" заблокированных вчера телеканалов NewsOne, Zik и 112 Украина.

Большинство средств Козак хранит в беларуских банках. Всего на его счетах в Беларуси – более €7 млн евро. Санкции эти средства "не зацепят", говорят в Слідство.Інфо. В украинском Укрстройинвестбанке у Козака – более 378 000 грн и €3000. Наличными депутат хранит €150 000 и почти 2,5 млн грн.

Немало и других активов обойдут украинские санкции, утверждают журналисты. Это касается имущества, которое официально принадлежит родным Козака.

Младший брат Тараса Козака Богдан и брат Виктора Медведчука Сергей владеют несколькими компаниями, которые занимаются грузовыми автомобилями, стройматериалами, строительством и управлением предприятиями, сообщает Слідство.Інфо.

Журналисты выяснили, что Богдан Козак владеет 12-ю квартирами в Киеве, в том числе квартирой площадью почти 250 кв м на Печерске. Во Львове ему принадлежат более 10 объектов недвижимости. Во Львовской области брат депутата арендует 24 земельных участка.

70-летняя мать Тараса Козака София, по данным журналистов, владеет квартирой и паркоместом во Львове, а также домом и тремя земельными участками – во Львовской области. Кроме этого, ей принадлежат четыре квартиры в новостройке в Киеве.

Наталья Лавренюк, которая, по информации программы Схемы, является гражданской женой Тараса Козака, занимается нефтедобывающим бизнесом в России вместе с Оксаной Марченко. По данным журналистов, Лавренюк владеет 25% акций в компании НЗНП Трейд, которая бурит нефтяные скважины в российском Ханты-Мансийске. Марченко якобы контролирует в этой компании 61%.

Лавренюк, сообщает Слідство.Інфо, владеет квартирой в Киеве, десятью земельными участками в Киевской области, домом, квартирой и офисом во Львове и элитным автомобилем MERCEDES-BENZ V 300 D 2020 года выпуска. Сейчас такой автомобиль, по данным журналистов, стоит около 3 млн грн.

  • В ночь на 3 февраля президент Владимир Зеленский  ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Козака и принадлежащих ему телеканалов, которые входят в так называемый пул Медведчука. В Офисе президента объяснили свое решение тем, что NewsOne, Zik и 112 Украина "используются как инструменты чужой иностранной пропаганды", также "есть вопросы" к их финансированию. Указанные телеканалы назвали санкции "политической расправой над неугодными СМИ".
  • Зеленский на встрече с руководителями украинских телевизионных каналов заявил, что санкции против телеканалов из "пула Медведчука" обоснованы "финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями".

Читайте также: ЦПК: Офшор Тараса Козака связан с террористами ДНР-ЛНР с 2014 года

Вадим Ребрина
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