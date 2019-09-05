Новое видео Схем: у гражданской жены Козака есть бизнес в РФ

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Нардеп от ОПЗЖ не задекларировал бизнес Натальи Лавренюк

Гражданская жена народного депутата от Оппозиционной платформы - За життя Тараса Козака Наталья Лавренюк имеет общий нефтяной бизнес в России с супругами Оксаной Марченко и Виктором Медведчуком, а также многочисленное имущество в Украине. При этом парламентарий не упомянул о ней в своей декларации. Об этом говорится в расследовании программы Схемы.

Журналисты выяснили, что у Лавренюк есть украинский и российский паспорта, и она владеет 25-процентной долей в компании НЗНП Трейд, которая бурит нефтяные скважины в Ханты-Мансийском автономном округе России. Данные об этом содержатся в реестре юридических лиц России. Жена Медведчука контролирует в этой компании 61%.

Расследователи узнали, что в Украине Лавренюк значится владелицей частного предприятия Лилия, которое, по данным источников Схем в налоговой, не приносит ей доходов. В то же время журналисты обнаружили у нее 12 квартир в Киеве и Львове и еще с десяток земельных участков в Киевской области.

По данным Схем, Лавренюк - постоянная спутница нардепа Тараса Козака в зарубежных командировках по меньшей мере с 2005 года. Кроме того, Лавренюк - мать ребенка Козака, что подтвердил он сам.

Ни ребенок, ни Лавренюк, ни оформленные на нее бизнес в России и имущество в Украине депутат в декларацию не внес. Сокрытие сведений о лице, с которым декларант находится в фактических брачных отношениях, и недекларирование оформленного на него имущества и бизнеса - это преступление, говорят антикоррупционные юристы.

Журналисты обратились с вопросами к Лавренюк в мессенджере, она не ответила, а ее телефон отключен.

Нардеп Козак в ответ на вопрос о совместных полетах спросил: "А что - это запрещено?". И отметил: "У нас есть общий ребенок".

На уточнение Схем, почему упоминаний о ней нет в декларации, парламентарий попросил прислать ему вопросы в письменной форме, но не ответил на них до выхода программы в эфир.

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Теги: Тарас Козак, виктор медведчук, схемы, оксана марченко, Наталья Лавренюк
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