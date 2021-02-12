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Нацсовет узнал долю Марченко в 1+1 медиа

12.02.2021, 19:35
Нацсовет узнал долю Марченко в 1+1 медиа - Фото
Оксана Марченко (фото - аккаунт в Facebook) Фото: Facebook

Проверка Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания установила, что телеведущая Оксана Марченко (жена лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука) владеет 8% уставного капитала группы 1+1 медиа. Это не является существенным участием, и нарушений здесь нет, сказал ответственный секретарь Нацсовета Юрий Зиневич в комментарии Детектор медиа.

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По словам Зиневича, в 1+1 медиа сообщили, что доля компании Bolvik Ventures LTD, которой владеет Марченко, в структуре собственности 1+1 составляет 24,51%, и именно такая доля принадлежала Игорю Суркису. Однако контроллерами Bolvik Ventures LTD являются три физических лица: Игорь Суркис (с долей 33,34%), Леонид Ашкенази (с долей 33,33%) и Оксана Марченко (с долей 33,33%).

"Соответственно доля владения уставным капиталом каждого из физических лиц составляет по 8%, что не является существенным участием и не отражается в структуре собственности. Поэтому, учитывая представленную структуру собственности и объяснения кампании, проверка не установила нарушений", – сказал Зиневич.

Вадим Ребрина
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нацсовет виктор медведчук 1+1 оксана марченко
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