UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Верховный суд рассмотрит требование отменить санкции против каналов Медведчука

11.02.2021, 20:08
Верховный суд рассмотрит требование отменить санкции против каналов Медведчука - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Кассационный административный суд в составе Верховного суда открыл производство по иску гражданина, который оспаривает указ президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов 112 Украина, NewsOne и Zik. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Неназванный гражданин считает, что нарушены его права на получение информации от указанных телеканалов, поскольку доступ к ним заблокирован. По мнению истца, таким образом нарушены его права, предусмотренные статьями 8 и 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Суд пришел к выводу о необходимости проверки этой информации в судебном заседании, которое состоится 15 марта.

  • В ночь на 3 февраля 2021-го Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа от ОПЗЖ Козака и ряда его компаний, в том числе телеканалов из так называемого "пула Медведчука". Также Украина ввела санкции против двух авиакомпаний, на которых Медведчук летал во временно оккупированный Крым.
  • 4 февраля в Кассационный административного суда в составе Верховного суда поступило два иска граждан, которые оспаривают решение Зеленского о санкциях против каналов Медведчука. На сайте ZIK официально сообщили, что телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK готовят иски и еще не обращалась в суд.
  • 10 февраля суд отказал в открытии производства по одному из исков. 



Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Тарас Козак виктор медведчук верховный суд
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 