Верховный суд рассмотрит требование отменить санкции против каналов Медведчука

Кассационный административный суд в составе Верховного суда открыл производство по иску гражданина, который оспаривает указ президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов 112 Украина, NewsOne и Zik. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Неназванный гражданин считает, что нарушены его права на получение информации от указанных телеканалов, поскольку доступ к ним заблокирован. По мнению истца, таким образом нарушены его права, предусмотренные статьями 8 и 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Суд пришел к выводу о необходимости проверки этой информации в судебном заседании, которое состоится 15 марта.

В ночь на 3 февраля 2021-го Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа от ОПЗЖ Козака и ряда его компаний, в том числе телеканалов из так называемого "пула Медведчука". Также Украина ввела санкции против двух авиакомпаний, на которых Медведчук летал во временно оккупированный Крым.

4 февраля в Кассационный административного суда в составе Верховного суда поступило два иска граждан, которые оспаривают решение Зеленского о санкциях против каналов Медведчука. На сайте ZIK официально сообщили, что телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK готовят иски и еще не обращалась в суд.

10 февраля суд отказал в открытии производства по одному из исков.







Вадим Ребрина

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