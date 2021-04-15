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Завтра Зеленский встретится с Макроном в Париже. Цель визита не уточняется

15.04.2021, 10:37
Завтра Зеленский встретится с Макроном в Париже. Цель визита не уточняется - Фото
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон во время встречи в Париже в 2019 году (Фото: ЕРА)

Завтра, 16 апреля, президент Владимир Зеленский вместе с супругой посетит с рабочим визитом Францию. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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Как уточнили в Офисе президента, запланированы переговоры с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

Также состоится встреча первых леди – Елены Зеленской и Брижит Макрон, добавили на Банковой.

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Ранее посол Франции в Украине Этьен де Понсен сообщил, что стороны обсудят наращивание российских сил у границ Украины и реформы в стране, "особенно по созданию независимой и заслуживающей доверия судебной системы".

Зеленский посещал Париж ровно два года назад: 12 апреля 2019-го он, будучи кандидатом в президента, встретился с Макроном в Елисейском дворце. Затем посетил Париж в статусе президента в июне того же года, а в декабре-2019 был на Парижском саммите нормандской четверки.

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Евгений Пилипенко
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