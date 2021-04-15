Завтра Зеленский встретится с Макроном в Париже. Цель визита не уточняется
Завтра, 16 апреля, президент Владимир Зеленский вместе с супругой посетит с рабочим визитом Францию. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
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Как уточнили в Офисе президента, запланированы переговоры с французским лидером Эмманюэлем Макроном.
Также состоится встреча первых леди – Елены Зеленской и Брижит Макрон, добавили на Банковой.
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Ранее посол Франции в Украине Этьен де Понсен сообщил, что стороны обсудят наращивание российских сил у границ Украины и реформы в стране, "особенно по созданию независимой и заслуживающей доверия судебной системы".
Зеленский посещал Париж ровно два года назад: 12 апреля 2019-го он, будучи кандидатом в президента, встретился с Макроном в Елисейском дворце. Затем посетил Париж в статусе президента в июне того же года, а в декабре-2019 был на Парижском саммите нормандской четверки.
- В марте 2021-го РФ начала стягивать войска к Украине. Украина не исключает вторжения. США заявили, что "не допустят агрессии РФ", а если та пойдет на это, то "заплатит". В Кремле назвали "условие" отвода войск (но это пропаганда). 13 апреля состоялся разговор глав РФ и США Путина и Байдена. Последний предложил встречу.
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