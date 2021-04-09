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Зеленский встретится "один на один" с Макроном на следующей неделе – посол Франции

09.04.2021, 14:10
Зеленский встретится
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон во время встречи в Париже в июне (фото - ЕРА)

Президент Владимир Зеленский встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, вероятно, к концу следующей неделе в Париже. Об этом в интервью KyivPost сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

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По словам посла, две самые важные темы, которые планируют обсудить главы стран - это наращивание российской военной мощи вблизи восточной границы Украины и статус реформ в стране.

"Особенно в отношении создания независимой и заслуживающей доверия судебной системы", – говорит де Понсен.

Он отмечает, что разговор Макрона, президента РФ Путина и канцлера ФРГ Меркель был согласован с Украиной и ЕС.

"Это часть нашей стратегии – держать линию открытой и добиваться хороших результатов для Украины, в частности, и Донбасса", – сказал посол.

Де Понсен также заявил, что Франция не запуталась в том, кто виноват: "Россия – агрессор, а Украина – его жертва". Более того, по его словам, Россия является самым большим препятствием на пути к миру.

Читайте также: Кремль отказался от переговоров после обострения на Донбассе – замглавы ОП

Станислав Стороженко
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Владимир Зеленский Россия Донбасс реформы переговоры войска
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