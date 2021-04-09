Зеленский встретится "один на один" с Макроном на следующей неделе – посол Франции
Президент Владимир Зеленский встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, вероятно, к концу следующей неделе в Париже. Об этом в интервью KyivPost сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.
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По словам посла, две самые важные темы, которые планируют обсудить главы стран - это наращивание российской военной мощи вблизи восточной границы Украины и статус реформ в стране.
"Особенно в отношении создания независимой и заслуживающей доверия судебной системы", – говорит де Понсен.
Он отмечает, что разговор Макрона, президента РФ Путина и канцлера ФРГ Меркель был согласован с Украиной и ЕС.
"Это часть нашей стратегии – держать линию открытой и добиваться хороших результатов для Украины, в частности, и Донбасса", – сказал посол.
Де Понсен также заявил, что Франция не запуталась в том, кто виноват: "Россия – агрессор, а Украина – его жертва". Более того, по его словам, Россия является самым большим препятствием на пути к миру.
- 30 марта Макрон, Меркель и президент России Владимир Путин провели видеоконференцию, на которой, среди прочего, обсуждался вопрос войны на Донбассе. В ОП заявили, что никакие решения по Донбассу без участия Украины "не могут и не будут приниматься".
- 2 апреля президент США Джо Байден и Зеленский поговорили по телефону.
- 5 апреля глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал переговоры Зеленского, Макрона и Меркель.
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