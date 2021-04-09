Кремль отказался от переговоров после обострения на Донбассе – замглавы ОП
09.04.2021, 11:24
Игорь Жовква (Фото: пресс-служба форума Украина 30)
В Кремле отказались от предложения Украины о переговорах после обострения на линии разграничения на Донбассе. Об этом LB.ua заявил замглавы Офиса президента Игорь Жовква.
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По его словам, после эскалации на востоке Украины представители президента Владимира Зеленского обратились ко всем лидерам нормандской четверки насчет переговоров.
Единственной отказавшейся стороной была Россия, говорит Жовква.
Представитель ОП не указал, о каком периоде идет речь.
Он отметил, что разговор Зеленского, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель уже готовится – сейчас стороны утверждают графики.
- 30 марта Макрон, Меркель и президент России Владимир Путин провели видеоконференцию, на которой, среди прочего, обсуждался вопрос войны на Донбассе. В ОП заявили, что никакие решения по Донбассу без участия Украины "не могут и не будут приниматься".
- 31 марта, после заседания ТКГ, в украинской делегации заявили, что РФ отказалась вернуться к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня с 1 апреля.
- 5 апреля глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал переговоры Зеленского, Макрона и Меркель.
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