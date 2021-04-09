Кремль отказался от переговоров после обострения на Донбассе – замглавы ОП

В Кремле отказались от предложения Украины о переговорах после обострения на линии разграничения на Донбассе. Об этом LB.ua заявил замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

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По его словам, после эскалации на востоке Украины представители президента Владимира Зеленского обратились ко всем лидерам нормандской четверки насчет переговоров.

Единственной отказавшейся стороной была Россия, говорит Жовква.

Представитель ОП не указал, о каком периоде идет речь.

Он отметил, что разговор Зеленского, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель уже готовится – сейчас стороны утверждают графики.

Станислав Стороженко

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