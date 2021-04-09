UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кремль отказался от переговоров после обострения на Донбассе – замглавы ОП

09.04.2021, 11:24
Кремль отказался от переговоров после обострения на Донбассе – замглавы ОП - Фото
Игорь Жовква (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

В Кремле отказались от предложения Украины о переговорах после обострения на линии разграничения на Донбассе. Об этом LB.ua заявил замглавы Офиса президента Игорь Жовква. 

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

По его словам, после эскалации на востоке Украины представители президента Владимира Зеленского обратились ко всем лидерам нормандской четверки насчет переговоров. 

Единственной отказавшейся стороной была Россия, говорит Жовква.

Представитель ОП не указал, о каком периоде идет речь.

Он отметил, что разговор Зеленского, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель уже готовится – сейчас стороны утверждают графики. 

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия война Донбасс кремль франция нормандская четверка оп Игорь Жовква
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 