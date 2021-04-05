Ермак анонсировал переговоры Зеленского, Меркель и Макрона
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Владимира Зеленского пройдут "очень скоро". Об этом Ермак заявил в видеокомментарии, предоставленном LIGA.net пресс-службой ОП.
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Ермак отметил, что на переговорах будет обсуждаться тема войны на Донбассе.
"Консультации с партнерами по нормандскому формату происходят несколько раз в неделю. Я думаю, что видеоконференция или переговоры Германии, Франции и Украины пройдут очень скоро. Идет нормальный процесс, консультации. Непростые, я бы сказал сложные переговоры", – сказал он.
В комментарии LIGA.net Ермак добавил, что "есть внушительный перечень вопросов, которые должны обсудить лидеры трех стран".
"Думаю, что эта встреча пройдет в ближайшее время. Президент Украины очень заинтересован в ее проведении с руководителями Германии и Франции, и она должна состояться", – заявил глава ОП.
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