МИД и ОП активно работают над организацией встречи Зеленского и Байдена – Маркарова
Министерство иностранных дел и представители Офиса президента работают над организацией встречи президента Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом. Об этом в интервью Радио Свобода сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.
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"И я активно, и министерство, и Офис президента работают над организацией визитов, как наших визитов в США разного уровня, безусловно, визита президента, как так же приглашение для чиновников американских и, безусловно, президента посетить Украину", — сказала Маркарова.
По ее словам, организация встреч сейчас очень сильно зависит от ситуации с пандемией коронавируса.
2 апреля на фоне обострения на Донбассе и стягивания российских войск к украинским границам Зеленский впервые пообщался с Байденом по телефону. Среди прочего они обсудили также будущий визит президента США в Украину.
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