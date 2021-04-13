Байден позвонил Путину. Предложил встречу на нейтральной территории – "поговорить"
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Сообщается, что Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.
"Президент выразил озабоченность США по поводу внезапного наращивания российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию снизить напряженность", – говорится в сообщении.
"Они обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе намерение США и России продолжить диалог о стратегической стабильности по ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих проблем безопасности", – отмечается в сообщении.
Кроме того, Байден также "ясно дал понять", что Соединенные Штаты "будут действовать решительно в защиту своих национальных интересов" в ответ на действия России, такие как кибератаки и вмешательство в выборы.
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