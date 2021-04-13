Байден позвонил Путину. Предложил встречу на нейтральной территории – "поговорить"

Президент США Джо Байден позвонил президенту РФ Владимиру Путину . Он "дал ясно понять", что США будут действовать решительно. И призвал сбавить напряженность на границе с Украиной. В конце разговора он предложил Путину встретиться "в третьей стране", чтобы поговорить. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

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Сообщается, что Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Президент выразил озабоченность США по поводу внезапного наращивания российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию снизить напряженность", – говорится в сообщении.

"Они обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе намерение США и России продолжить диалог о стратегической стабильности по ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих проблем безопасности", – отмечается в сообщении.

Кроме того, Байден также "ясно дал понять", что Соединенные Штаты "будут действовать решительно в защиту своих национальных интересов" в ответ на действия России, такие как кибератаки и вмешательство в выборы.

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Станислав Стороженко

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