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Байден позвонил Путину. Предложил встречу на нейтральной территории – "поговорить"

13.04.2021, 18:28
Байден позвонил Путину. Предложил встречу на нейтральной территории –
Джо Байден (Фото: EPA-EFE/OLIVER CONTRERAS)
Президент США Джо Байден позвонил президенту РФ Владимиру Путину. Он "дал ясно понять", что США будут действовать решительно. И призвал сбавить напряженность на границе с Украиной. В конце разговора он предложил Путину встретиться "в третьей стране", чтобы поговорить. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

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Сообщается, что Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Президент выразил озабоченность США по поводу внезапного наращивания российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию снизить напряженность", – говорится в сообщении. 

"Они обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе намерение США и России продолжить диалог о стратегической стабильности по ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих проблем безопасности", – отмечается в сообщении.

Кроме того, Байден также "ясно дал понять", что Соединенные Штаты "будут действовать решительно в защиту своих национальных интересов" в ответ на действия России, такие как кибератаки и вмешательство в выборы.

Читайте также: Байден заявил, что считает Путина убийцей

Станислав Стороженко
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