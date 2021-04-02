Кулеба: Эта неделя была беспрецедентной для украинско-американских отношений

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что эта неделя была беспрецедентной для украинско-американских отношений – помимо разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, состоялись контакты еще ряда украинских и американских чиновников. Об этом Кулеба сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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"Эта неделя была беспрецедентной для украинско-американских отношений. Впервые на моей памяти в хронологическом порядке переговорили: советник по вопросам национальной безопасности президента США и глава Офиса президента Украины, министры иностранных дел двух стран, начальники генеральных штабов, министры обороны двух стран. Квинтэссенцией диалога стал сегодняшний разговор двух президентов", – сказал Кулеба.

По его словам, разговор Зеленского и Байдена состоялся по инициативе американской стороны и в нерабочий для США день.

Из-за обстрела под Шумами, в результате которого погибли четверо военных, и стягивания Россией своих войск к границам Украины состоялся ряд контактов Украины с международными партнерами.

31 марта Кулеба в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном рассказал о системном обострении Россией ситуации на Донбассе и в Крыму.

В тот же день глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провел телефонный разговор с главой Генштаба Украины.

Вчера, 1 апреля, глава Пентагона Ллойд Остин позвонил главе Минобороны Украины Андрею Тарану и заверил его, что в случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации против нее.

Сегодня состоялся первый разговор Зеленского и Байдена. Президент США заверил украинского лидера в том, "что Украина никогда не останется наедине против агрессии России".

Вадим Ребрина

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