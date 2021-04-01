Россия готовит провокацию против Украины как повод для нового вторжения – разведка

Россия готовит провокацию для нового вторжения регулярных подразделений Вооруженных сил РФ на временно оккупированные территории Донбасса. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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По данным ГУР, РФ планирует спровоцировать Украину на военный ответ российским оккупантам на линии соприкосновения на Донбассе. Затем Россия хочет ввести регулярные подразделения своих ВС и расширить военное присутствие на временно оккупированных территориях.

По данным разведки, мотивировать вторжение Россия планирует целью "защиты" якобы российских граждан на Донбассе, которые, как пишет ГУР, на самом деле являются украинцами и принудительно получили паспорта РФ.

Разведка также не исключает попыток продвижения российских оккупантов вглубь Украины.

По данным ГУР, росссийским дипломатам и пропагандистам поручили быть готовыми разъяснять мировому сообществу о якобы агрессивных действиях Украины и ответных "миротворческих" действий РФ.

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Марк Сировой

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