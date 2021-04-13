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"Абсолютный консенсус". Кулеба отчитался о результатах встречи с Столтенбергом и Блинкеном видео

13.04.2021, 18:18
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)
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Абсолютно все государства-участники НАТО, а также союзники высказались в поддержку Украины – ни у кого нет разночтений по тому, что происходит на границах нашей страны. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время трансляции в Facebook. 

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"Есть абсолютный консенсус", – отметил глава МИД.

По словам Кулебы, он приехал в Брюссель с тремя задачами. 

"Во-первых – предоставить союзникам по НАТО и госсекретарю США максимально обновленную и комплексную картину того, что происходит вдоль границы Украины, что делает Россия и какие цели она преследует", – сказал он.

Во-вторых, говорит министр, он поблагодарил партнеров за поддержку Украины и "сигналы России" по недопустимости эскалации агрессии. 

"Третье – самое сложное и самое интересное. Спасибо за слова, но давайте поговорим, какие конкретные действия вы сможете сделать в поддержку Украины", – добавил он.

Кулеба отметил, что предложил союзникам по НАТО "десять конкретных шагов, которые они могут сделать для того, чтобы оперативно поддержать Украину".

  • 12 апреля Блинкен заявил, что Россия заплатит, если обострит агрессию против Украины. В тот же день США и НАТО заявили, что РФ должна прекратить агрессивное наращивание военной мощи у границ.

Читайте также: Кулеба встретился с главой Госдепа: Цена военной авантюры будет для России слишком высокой

Станислав Стороженко
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Россия нато йенс столтенберг брюссель Энтони Блинкен
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