Абсолютно все государства-участники НАТО, а также союзники высказались в поддержку Украины – ни у кого нет разночтений по тому, что происходит на границах нашей страны. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время трансляции в Facebook.

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"Есть абсолютный консенсус", – отметил глава МИД.

По словам Кулебы, он приехал в Брюссель с тремя задачами.

"Во-первых – предоставить союзникам по НАТО и госсекретарю США максимально обновленную и комплексную картину того, что происходит вдоль границы Украины, что делает Россия и какие цели она преследует", – сказал он.

Во-вторых, говорит министр, он поблагодарил партнеров за поддержку Украины и "сигналы России" по недопустимости эскалации агрессии.

"Третье – самое сложное и самое интересное. Спасибо за слова, но давайте поговорим, какие конкретные действия вы сможете сделать в поддержку Украины", – добавил он.

Кулеба отметил, что предложил союзникам по НАТО "десять конкретных шагов, которые они могут сделать для того, чтобы оперативно поддержать Украину".

12 апреля Блинкен заявил, что Россия заплатит, если обострит агрессию против Украины. В тот же день США и НАТО заявили, что РФ должна прекратить агрессивное наращивание военной мощи у границ.

Сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе по инициативе Украины прошло срочное заседание Украина-НАТО. Кулеба заявил генсеку Альянса Йенсу Столтенбергу - Украине нужны новые санкции против РФ и прямая военная поддержка.

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Станислав Стороженко

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