Абсолютно все государства-участники НАТО, а также союзники высказались в поддержку Украины – ни у кого нет разночтений по тому, что происходит на границах нашей страны. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время трансляции в Facebook.
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"Есть абсолютный консенсус", – отметил глава МИД.
По словам Кулебы, он приехал в Брюссель с тремя задачами.
"Во-первых – предоставить союзникам по НАТО и госсекретарю США максимально обновленную и комплексную картину того, что происходит вдоль границы Украины, что делает Россия и какие цели она преследует", – сказал он.
Во-вторых, говорит министр, он поблагодарил партнеров за поддержку Украины и "сигналы России" по недопустимости эскалации агрессии.
"Третье – самое сложное и самое интересное. Спасибо за слова, но давайте поговорим, какие конкретные действия вы сможете сделать в поддержку Украины", – добавил он.
Кулеба отметил, что предложил союзникам по НАТО "десять конкретных шагов, которые они могут сделать для того, чтобы оперативно поддержать Украину".
- 30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В разведке заявили, что РФ готовит провокацию как повод для нового вторжения.
- Украинские топ-чиновники обсудили обострение на границах с американскими коллегами. А президент Зеленский после беседы с президентом США Джо Байденом заявил: Соединенные Штаты не оставят Украину наедине с агрессором.
- 12 апреля Блинкен заявил, что Россия заплатит, если обострит агрессию против Украины. В тот же день США и НАТО заявили, что РФ должна прекратить агрессивное наращивание военной мощи у границ.
- Сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе по инициативе Украины прошло срочное заседание Украина-НАТО. Кулеба заявил генсеку Альянса Йенсу Столтенбергу - Украине нужны новые санкции против РФ и прямая военная поддержка.
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