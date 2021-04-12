UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Геополитика | Если Россия обострит агрессию против Украины, она за это заплатит: будет цена – Блинкен

12.04.2021, 08:48
Если Россия обострит агрессию против Украины, она за это заплатит: будет цена – Блинкен - Фото
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

Если путинская Россия пойдет на обострение военной агрессии против Украины, США найдут механизмы, чтобы страна-оккупант заплатила за свои решения и действия. Это, ссылаясь на заявления американского президента Джо Байдена, при обсуждении действий РФ против Украины пообещал NBC News глава Госдепартамента Энтони Блинкен.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На этой неделе, по неподтвержденным данным евроСМИ, госсекретарь США посетил Брюссель, чтобы обсудить с партнерами из ЕС российское "бряцанье оружием" на границах Украины.

"Президент Байден был очень четким: если Россия поведет себя безрассудно или агрессивно, – будет цена, будут последствия", – сказал Блинкен.

Читайте также: Ключевые союзники Украины: Россия срывает перемирие на Донбассе

Он добавил, что президент США в своих высказываниях по теме "был также очень четким по сферах, где у нас (с Россией) общий интерес": "Мы должны сотрудничать, к примеру, по контролю над вооружениями, и продлевать эти соглашения".

"Поэтому вопрос в том, собирается ли Россия и дальше продолжать действовать агрессивно и безрассудно? Если да, президент четко сказал: они (россияне) за это заплатят, (для них) будут последствия", – подчеркнул госсекретарь, а затем сказал это в третий раз.

Читайте также: Опубликован разговор боевиков с куратором из РФ: "Нашим нужна война — они ее получат"

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России санкции Донбасс геополитика Крым угроза оккупация сдерживание джо байден Энтони Блинкен
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 