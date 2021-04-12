Геополитика | Если Россия обострит агрессию против Украины, она за это заплатит: будет цена – Блинкен
Если путинская Россия пойдет на обострение военной агрессии против Украины, США найдут механизмы, чтобы страна-оккупант заплатила за свои решения и действия. Это, ссылаясь на заявления американского президента Джо Байдена, при обсуждении действий РФ против Украины пообещал NBC News глава Госдепартамента Энтони Блинкен.
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На этой неделе, по неподтвержденным данным евроСМИ, госсекретарь США посетил Брюссель, чтобы обсудить с партнерами из ЕС российское "бряцанье оружием" на границах Украины.
"Президент Байден был очень четким: если Россия поведет себя безрассудно или агрессивно, – будет цена, будут последствия", – сказал Блинкен.
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Он добавил, что президент США в своих высказываниях по теме "был также очень четким по сферах, где у нас (с Россией) общий интерес": "Мы должны сотрудничать, к примеру, по контролю над вооружениями, и продлевать эти соглашения".
"Поэтому вопрос в том, собирается ли Россия и дальше продолжать действовать агрессивно и безрассудно? Если да, президент четко сказал: они (россияне) за это заплатят, (для них) будут последствия", – подчеркнул госсекретарь, а затем сказал это в третий раз.
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