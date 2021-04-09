Турция пропустит флот США в поддержку Украине. Путин позвонил Эрдогану
Турция направила участникам конвенции Монтре уведомление о проходе военных кораблей США из Средиземного в Черное море и в обратном направлении. Об этом российскому пропагандистскому агентству ТАСС сообщили в посольстве РФ в Турции.
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Президент страны-агрессора Владимир Путин созвонился с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, стороны среди прочего обсудили ситуацию на украинском Донбассе и конвенцию Монтре.
Путин, говорят в Кремле, изложил Эрдогану российские подходы к разрешению конфликта. Он подчеркнул безальтернативность минских соглашений, которые, на его взгляд, Украина не выполняет. Путин снова заявил о неких "провокационных действиях" Украины на линии соприкосновения, не приведя никаких деталей или доказательств.
"В связи с планами строительства Турцией Стамбульского канала с российской стороны акцентирована важность сохранения в целях обеспечения региональной стабильности и безопасности действующего режима Черноморских проливов согласно положениям конвенции Монтре 1936 года", – говорится в сообщении Кремля.
Пресс-служба президента Турции ничего не сообщает о разговоре.
- 30 марта 2021-го главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В сети появились видео и фото переброски эшелонов и колонн техники в Крым и другие регионы. Под Воронежем россияне создают большой военный лагерь и стягивают технику.
- В Пентагоне выразили опасения и позвонили в Киев, заверив, что США "не допустят агрессии России".
- Соединенные Штаты проинформировали Турцию, что два их военных корабля пройдут через Босфор и Дарданеллы из-за скопления Вооруженных сил РФ у границ Украины.
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