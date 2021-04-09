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Турция пропустит флот США в поддержку Украине. Путин позвонил Эрдогану

09.04.2021, 20:10
Турция пропустит флот США в поддержку Украине. Путин позвонил Эрдогану - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото - EPA)

Турция направила участникам конвенции Монтре уведомление о проходе военных кораблей США из Средиземного в Черное море и в обратном направлении. Об этом российскому пропагандистскому агентству ТАСС сообщили в посольстве РФ в Турции.

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Президент страны-агрессора Владимир Путин созвонился с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, стороны среди прочего обсудили ситуацию на украинском Донбассе и конвенцию Монтре.

Путин, говорят в Кремле, изложил Эрдогану российские подходы к разрешению конфликта. Он подчеркнул безальтернативность минских соглашений, которые, на его взгляд, Украина не выполняет. Путин снова заявил о неких "провокационных действиях" Украины на линии соприкосновения, не приведя никаких деталей или доказательств.

"В связи с планами строительства Турцией Стамбульского канала с российской стороны акцентирована важность сохранения в целях обеспечения региональной стабильности и безопасности действующего режима Черноморских проливов согласно положениям конвенции Монтре 1936 года", – говорится в сообщении Кремля.

Пресс-служба президента Турции ничего не сообщает о разговоре.

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Вадим Ребрина
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США Донбасс владимир путин Турция реджеп эрдоган
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