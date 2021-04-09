США направили в Черное море два военных корабля из-за скопления войск РФ у границ Украины
09.04.2021, 15:11
Маневры ВМС США и союзников (фото — U.S. Navy, Ford Williams)
Соединенные Штаты проинформировали Турцию, что два их военных корабля пройдут через Босфор и Дарданеллы из-за скопления Вооруженных сил РФ у границ Украины. Об этом пишет Reuters.
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Отмечается, что корабли останутся в акватории Черного моря до 4 мая.
По словам представителя Министерства иностранных дел России Александра Грушко, в РФ обеспокоены повышенной активностью неприбрежных государств в Черном море, в частности, стран НАТО, передает Интерфакс.
Он отметил, что количество заходов, а также время их прибывания в Черном море увеличилось.
- 30 марта 2021-го главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В сети появились видео и фото переброски эшелонов и колонн техники в Крым и другие регионы. Под Воронежем россияне создают большой военный лагерь и стягивают технику.
- В Пентагоне выразили опасения и позвонили в Киев, заверив, что США "не допустят агрессии России".
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