США направили в Черное море два военных корабля из-за скопления войск РФ у границ Украины

Соединенные Штаты проинформировали Турцию, что два их военных корабля пройдут через Босфор и Дарданеллы из-за скопления Вооруженных сил РФ у границ Украины. Об этом пишет Reuters.

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Отмечается, что корабли останутся в акватории Черного моря до 4 мая.

По словам представителя Министерства иностранных дел России Александра Грушко, в РФ обеспокоены повышенной активностью неприбрежных государств в Черном море, в частности, стран НАТО, передает Интерфакс.

Он отметил, что количество заходов, а также время их прибывания в Черном море увеличилось.

Станислав Стороженко

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