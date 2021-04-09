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США направили в Черное море два военных корабля из-за скопления войск РФ у границ Украины

09.04.2021, 15:11
США направили в Черное море два военных корабля из-за скопления войск РФ у границ Украины - Фото
Маневры ВМС США и союзников (фото — U.S. Navy, Ford Williams)

Соединенные Штаты проинформировали Турцию, что два их военных корабля пройдут через Босфор и Дарданеллы из-за скопления Вооруженных сил РФ у границ Украины. Об этом пишет Reuters

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Отмечается, что корабли останутся в акватории Черного моря до 4 мая.

По словам представителя Министерства иностранных дел России Александра Грушко, в РФ обеспокоены повышенной активностью неприбрежных государств в Черном море, в частности, стран НАТО, передает Интерфакс.

Он отметил, что количество заходов, а также время их прибывания в Черном море увеличилось. 

Станислав Стороженко
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Россия США вмс нато Турция черное море
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