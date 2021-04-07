UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

CIT обнаружила новый военный лагерь РФ у границы Украины: есть даже полевой госпиталь

07.04.2021, 20:31
CIT обнаружила новый военный лагерь РФ у границы Украины: есть даже полевой госпиталь - Фото
Фото: ЕРА

Российские расследователи из Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружили под российским Воронежем, недалеко от украинской границы, новый полевой лагерь армии РФ. Об этом руководитель CIT Руслан Левиев сказал в интервью BBC News Украина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"С помощью видеозаписей местных жителей мы нашли один полевой лагерь под Воронежем. Люди гуляли в лесу и вышли на поле, где размещено большое количество тяжелой техники, в том числе танки", – сказал он.

По словам Левиева, это новый лагерь, который сейчас формируется, но уже достаточно большой. Местные жители сообщили, что это поле длиной 3-4 км, полностью заставленное техникой.

Также на видео зафиксирован палаточный городок, кухня и полевой госпиталь – палатки со знаком медицинской службы, говорит расследователь.

"Есть все признаки того, что это будет одно из мест, куда будут стягиваться войска. Таких мест, очевидно, будет больше одного. Ведь в одном месте всю технику, которая сейчас двигается, не разместить", – сказал Левиев.

По его словам, лагерь расположен недалеко от границы Украины. "Если дорогой, это около 170 км. То есть вполне реально технике сделать марш-бросок за сутки", – сказал глава CIT.

Также он сообщил, что есть видео от очевидца с колонной в составе бронеавтомобилей "Тигр" и бортовых "Камазов" для перевозки людей. При этом автомобили имеют модификации, которые обычно используются спецназом и разведкой. Колонна, по информации расследователей, двигалась со стороны лагеря под Воронежем ближе к границе с Украиной. Это было в районе города Острогорского.

Сейчас команда CIT изучает спутниковые снимки того, как формируется лагерь.

"Когда он постепенно сформируется, то по спутниковым снимкам нам будет гораздо легче дать предварительную оценку того, сколько сил стянули к границе с Украиной", – сказал Левиев.

По его словам, сейчас РФ осуществляет самые большие перемещения военных со времен Дебальцево.

Сам Левиев говорит, что не видит причин для начала широкомасштабной военной кампании и воспринимает происходящее "как игру мускулами, бряцание оружием и попытку давления как на саму Украину, так и на ее сторонников в лице НАТО и США".

Читайте также: Генерал армии США назвал лучший индикатор подготовки России к вторжению: полевые госпитали

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия Донбасс CIT
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 