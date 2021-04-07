CIT обнаружила новый военный лагерь РФ у границы Украины: есть даже полевой госпиталь

Российские расследователи из Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружили под российским Воронежем, недалеко от украинской границы, новый полевой лагерь армии РФ. Об этом руководитель CIT Руслан Левиев сказал в интервью BBC News Украина.

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"С помощью видеозаписей местных жителей мы нашли один полевой лагерь под Воронежем. Люди гуляли в лесу и вышли на поле, где размещено большое количество тяжелой техники, в том числе танки", – сказал он.

По словам Левиева, это новый лагерь, который сейчас формируется, но уже достаточно большой. Местные жители сообщили, что это поле длиной 3-4 км, полностью заставленное техникой.

Также на видео зафиксирован палаточный городок, кухня и полевой госпиталь – палатки со знаком медицинской службы, говорит расследователь.

"Есть все признаки того, что это будет одно из мест, куда будут стягиваться войска. Таких мест, очевидно, будет больше одного. Ведь в одном месте всю технику, которая сейчас двигается, не разместить", – сказал Левиев.

По его словам, лагерь расположен недалеко от границы Украины. "Если дорогой, это около 170 км. То есть вполне реально технике сделать марш-бросок за сутки", – сказал глава CIT.

Также он сообщил, что есть видео от очевидца с колонной в составе бронеавтомобилей "Тигр" и бортовых "Камазов" для перевозки людей. При этом автомобили имеют модификации, которые обычно используются спецназом и разведкой. Колонна, по информации расследователей, двигалась со стороны лагеря под Воронежем ближе к границе с Украиной. Это было в районе города Острогорского.

Сейчас команда CIT изучает спутниковые снимки того, как формируется лагерь.

"Когда он постепенно сформируется, то по спутниковым снимкам нам будет гораздо легче дать предварительную оценку того, сколько сил стянули к границе с Украиной", – сказал Левиев.

По его словам, сейчас РФ осуществляет самые большие перемещения военных со времен Дебальцево.

Сам Левиев говорит, что не видит причин для начала широкомасштабной военной кампании и воспринимает происходящее "как игру мускулами, бряцание оружием и попытку давления как на саму Украину, так и на ее сторонников в лице НАТО и США".

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Вадим Ребрина

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