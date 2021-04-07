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Война | "Максимум у границ с 2015 года". К Украине перебрасывают псковских десантников – CIT видео

07.04.2021, 09:41
Скриншот из видеозаписи
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Концентрация российских войск в приграничье с Украиной – максимальная с 2015 года. Так считают в группе российских расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), проанализировав данные из открытого доступа, пишет The Insider.

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Отслеживая движение ж/д вагонов по номерам, они установили пункты, откуда идет переброска сил, и куда. В основном это оккупированный в 2014 году Крым и окрестности Воронежа – плацдарм для угрозы Украине с северо-востока.

Как пишет издание, к Украины в марте-апреле военно-политическое руководство РФ стягивает десантные, мотострелковые, артиллерийские части и бронетехнику.

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Как выяснилось вчера, среди перемещаемых сил – известная по фазе войны в 2014 году 76 дивизия ВДВ ВС РФ (Псков) и 74 мотострелковая бригада (Кемерово). РосСМИ в 2015 году писали, что на Донбассе уничтожена "почти вся рота 76 дивизии ВДВ".

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CIT уточняет: размах перемещений войск из отдаленных регионов России можно было бы объяснить только стратегическими, а не локальными, учениями, но следующие крупные маневры армии РФ – Запад-2021 – запланированы только на осень.

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Расследователи подчеркивают, что их выводы нельзя считать достоверными, потому как данных из общедоступных источников для адекватной оценки ситуации недостаточно.

"Однако уже сейчас можно говорить, что подобной концентрации войск мы не видели со времен горячей фазы войны в Украине в 2014–2015 годах", – уточнили в CIT.

Авторы публикации считают, что тенденции пока без "очевидных признаков подготовки непосредственно к вторжению", вроде тех, какие видел британский журналист Шон Уокер в августе 2014 года (колонны войск у самой границы).

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Евгений Пилипенко
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