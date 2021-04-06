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Резников: Шансы широкомасштабной агрессии России – минимальны

06.04.2021, 06:50
Резников: Шансы широкомасштабной агрессии России – минимальны - Фото
Алексей Резников (скриншот видео Свобода слова на ICTV, YouTube)

Шансы широкомасштабной агрессии России – минимальны, однако иногда демонстрация силы может закончиться реализацией силы. Об этом в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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Ведущий отметил, что ситуация на фронте напряженная и спросил, каковы шансы широкмасштабной военной кампании в ближайшее время.

"Я их оцениваю как очень минимальные. Я считаю, что это элемент гибридной войны, а именно информационной войны. Это создание такого воображаемого напряжения с целью привлечь внимание к себе, что делает сегодня РФ, пытаясь таким образом принудить к переговорам других игроков мира", – ответил Резников.

Он объяснил, что сегодня весь цивилизованный мир (от Европейского союза до администрации президента США Джо Байдена) четко выражает позицию, что Россия – не посредник конфликта на Донбассе, а страна-агрессор, ответственная за то, что началось на Донбассе. Кроме того, вернулся в повестку вопрос временно оккупированного Крыма, считает Резников.

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При этом Резников считает правильной обеспокоенность партнеров сообщениями о стягивании войск РФ к границам Украины и их заверения, что Украина не останется одна перед лицом агрессии. "Любая демонстрация силы иногда может превратиться в реализацию силы", – объяснил министр.

Он вспомнил, что РФ "использовала вариант обезьяны с гранатой", передав в 2014-м боевикам зенитный комплекс Бук, которым был сбит малайзийский Boeing рейса MH17. "Поэтому не надо исключать любой возможности как провокации, так и эксцесса исполнителя. Когда еще одна обезьяна с гранатой сделает какой-то выстрел – и еще одно воздушное судно может пострадать", – добавил министр.

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Марк Сировой
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