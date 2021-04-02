UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Во Франции не верят, что Россия с войсками у границ Украины пойдет на военную эскалацию

02.04.2021, 11:26
Во Франции не верят, что Россия с войсками у границ Украины пойдет на военную эскалацию - Фото
Клеман Бон (фото - ЕРА)

Франция не считает, что демонстративное стягивание российских войск к границам Украины приведет в военной эскалации, и рассчитывает на скорейший новый раунд переговоров в нормандском формате (Украина, ФРГ, Франция и страна-оккупант РФ). Об этом заявил в эфире канала BFM TV госсекретарь министерства иностранных дел Франции Клеман Бон.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, с нынешней напряженной ситуацией "нет еще всей ясности", но "очевидно, что есть перемещение войск".

"Мы не знаем, что это значит. <...> Я не думаю, что будет эскалация (что именно подразумевает чиновник: ситуацию на Донбассе или в целом, – ред.), но мы должны быть осторожными и оставаться бдительными", – сказал представитель МИД Франции.

Тема дня: Путин снова бряцает оружием и угрожает. США обещают помощь Украине: что происходит

Как выразился Бон, именно для того, чтобы Россия не шла на обострение, "Франция и Германия пытаются подтолкнуть президента России к возобновлению переговоров".

"Надеемся, что нормандские переговоры начнутся в ближайшие недели", – подчеркнул госсекретарь при МИД Франции.

СПРАВКА. Необъявленная война продолжается восьмой год: Россией захвачен Крым и часть Донбасса. Кремль все это время отрицает свое участие, утверждая, в том числе через рупоры в СМИ и в соцсетях, что на востоке "гражданская война", а Россия лишь неким образом "поддерживает Донбасс". Задача Кремля – чтобы Украина признала субъектность ее террористических образований ДНР/ЛНР.

Последний раунд переговоров лидеров нормандского формата состоялся в декабре 2019 года в Париже.

Читайте также: Волкер предположил, какую игру затеял Путин со стягиванием войск к границам Украины

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России война Донбасс граница геополитика Крым франция учения угроза оккупация нормандский формат сдерживание клеман бон
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 