Во Франции не верят, что Россия с войсками у границ Украины пойдет на военную эскалацию

Франция не считает, что демонстративное стягивание российских войск к границам Украины приведет в военной эскалации, и рассчитывает на скорейший новый раунд переговоров в нормандском формате (Украина, ФРГ, Франция и страна-оккупант РФ). Об этом заявил в эфире канала BFM TV госсекретарь министерства иностранных дел Франции Клеман Бон.

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По его словам, с нынешней напряженной ситуацией "нет еще всей ясности", но "очевидно, что есть перемещение войск".

"Мы не знаем, что это значит. <...> Я не думаю, что будет эскалация (что именно подразумевает чиновник: ситуацию на Донбассе или в целом, – ред.), но мы должны быть осторожными и оставаться бдительными", – сказал представитель МИД Франции.

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Как выразился Бон, именно для того, чтобы Россия не шла на обострение, "Франция и Германия пытаются подтолкнуть президента России к возобновлению переговоров".

"Надеемся, что нормандские переговоры начнутся в ближайшие недели", – подчеркнул госсекретарь при МИД Франции.

СПРАВКА. Необъявленная война продолжается восьмой год: Россией захвачен Крым и часть Донбасса. Кремль все это время отрицает свое участие, утверждая, в том числе через рупоры в СМИ и в соцсетях, что на востоке "гражданская война", а Россия лишь неким образом "поддерживает Донбасс". Задача Кремля – чтобы Украина признала субъектность ее террористических образований ДНР/ЛНР.

Последний раунд переговоров лидеров нормандского формата состоялся в декабре 2019 года в Париже.

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Евгений Пилипенко

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