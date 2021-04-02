Во Франции не верят, что Россия с войсками у границ Украины пойдет на военную эскалацию
Франция не считает, что демонстративное стягивание российских войск к границам Украины приведет в военной эскалации, и рассчитывает на скорейший новый раунд переговоров в нормандском формате (Украина, ФРГ, Франция и страна-оккупант РФ). Об этом заявил в эфире канала BFM TV госсекретарь министерства иностранных дел Франции Клеман Бон.
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По его словам, с нынешней напряженной ситуацией "нет еще всей ясности", но "очевидно, что есть перемещение войск".
"Мы не знаем, что это значит. <...> Я не думаю, что будет эскалация (что именно подразумевает чиновник: ситуацию на Донбассе или в целом, – ред.), но мы должны быть осторожными и оставаться бдительными", – сказал представитель МИД Франции.
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Как выразился Бон, именно для того, чтобы Россия не шла на обострение, "Франция и Германия пытаются подтолкнуть президента России к возобновлению переговоров".
"Надеемся, что нормандские переговоры начнутся в ближайшие недели", – подчеркнул госсекретарь при МИД Франции.
Последний раунд переговоров лидеров нормандского формата состоялся в декабре 2019 года в Париже.
- 30 марта 2021-го главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В Пентагоне выразили опасения.
- 31 марта 2021-го РФ отказалась вернуться к режиму прекращения огня с 1 апреля. В тот же день глава штабов США генерал Милли провел разговоры с главами генштабов Украины и России, а госсекретарь Блинкен обсудил безопасность с главой МИД Кулебой.
- 1 апреля еврокомандование ВС США привело войска в максимальный уровень боеготовности из-за стягивания сил РФ к границе Украины, а глава Пентагона позвонил главе Минобороны Украины и пообещал, что США "не оставят ее и не допустят агрессии России".
- В Кремле заявили, что "никого не должно беспокоить", как и почему Россия перемещает войска на своей территории.
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