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Пентагон "обсуждает в НАТО" нарастание напряжения с агрессией РФ против Украины

01.04.2021, 10:56
Пентагон
Джон Кирби (фото - ЕРА)

Пентагон США осведомлен о сообщениях о стягивании войск России к украинским границам, обеспокоен эскалацией на Донбассе и обсуждает в НАТО нарастание напряжения с российской агрессией. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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Кирби попросили рассказать о деталях звонков главы Генштаба США Марка Милли своим коллегам из России и Украины.

Спикер Пентагоне не стал рассказывать подробностей переговоров. Однако сказал, что США обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии на Востоке Украины, в частности, обстрелом 26 марта, в результате которого погибли четверо украинских военных и двое получили ранения.

"Кроме того, нам известны сообщения украинских военных о передвижениях российских войск на границах Украины. Мы обсуждаем наши опасения по поводу этого роста напряженности и нарушений режима прекращения огня, а также региональной напряженности, с союзниками по НАТО", – добавил Кирби.

Кирби предполагает, что эти вопросы поднимались во время звонков Милли. Однако за деталями надо обращаться непосредственно в Офис главы Генштаба США, подчеркнул он. 

Спикер Пентагона также не смог ответить, являются ли подлинными видео в соцсетях с якобы передвижением российской военной техники в сторону Крыма. У него также спросили, обеспокоен ли глава Пентагона Ллойд Остин, что Россия может готовиться к дальнейшему вторжению в Украину.

"Очевидно, мы не хотим больше видеть нарушений на территории Украины. Я не собираюсь говорить об разведданных", – ответил спикер.

Кирби также напомнил, что несколько дней назад советник президента США по нацбезопасности Джон Салливан в разговоре с главой Офиса президента Андреем Ермаком заверил в неизменной поддержке США суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины перед лицом продолжающейся агрессии России.

Читайте также: Офис президента и МИД прокомментировали разговор Макрона, Меркель и Путина без Зеленского

Марк Сировой
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