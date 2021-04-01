В Кремле ответили на заявление Хомчака о стягивании войск России к границе, обвинили НАТО
"Никого не должно беспокоить", как и почему Россия перемещает войска на своей территории, так как "это ни для кого не представляет никакой угрозы". Так пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина ответил на вопрос СМИ о том, что Украина встревожена наращиванием сил РФ в приграничье, передает пропагандистский ресурс ТАСС.
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Дмитрий Песков заявил, что такими маневрами РФ якобы "предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей".
Представитель Кремля при этом традиционно обвинил в провоцировании России войска Североатлантического альяса.
"По периметру рубежей России идет повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран. Это все обязывает к тому, чтобы быть начеку", – так объяснил он маневры армии России вблизи от Украины.
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Секретарь Путина завершил ответ порцией кремлевской пропаганды, что "российские войска участия в вооруженном конфликте на территории Украины никогда не принимали и не принимают".
- 30 марта 2021-го главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В Пентагоне выразили опасения.
- В тот же день президент Франции Макрон и канцлер ФРГ Меркель обсудили с Путиным войну на Донбассе.
- 31 марта Россия в минской ТКГ отказалась возвращаться к перемирию с 1 апреля.
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