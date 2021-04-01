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В Кремле ответили на заявление Хомчака о стягивании войск России к границе, обвинили НАТО

01.04.2021, 13:39
В Кремле ответили на заявление Хомчака о стягивании войск России к границе, обвинили НАТО - Фото
Армия России (фото — mil.ru)

"Никого не должно беспокоить", как и почему Россия перемещает войска на своей территории, так как "это ни для кого не представляет никакой угрозы". Так пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина ответил на вопрос СМИ о том, что Украина встревожена наращиванием сил РФ в приграничье, передает пропагандистский ресурс ТАСС.

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Дмитрий Песков заявил, что такими маневрами РФ якобы "предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей".

Представитель Кремля при этом традиционно обвинил в провоцировании России войска Североатлантического альяса.

"По периметру рубежей России идет повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран. Это все обязывает к тому, чтобы быть начеку", – так объяснил он маневры армии России вблизи от Украины.

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Секретарь Путина завершил ответ порцией кремлевской пропаганды, что "российские войска участия в вооруженном конфликте на территории Украины никогда не принимали и не принимают".

СПРАВКА. Необъявленная война продолжается восьмой год: Россией захвачен Крым и часть Донбасса. Кремль все это время отрицает свое участие, утверждая, в том числе через рупоры в СМИ и в соцсетях, что на востоке "гражданская война", а Россия лишь неким образом "поддерживает Донбасс". Задача Кремля – чтобы Украина признала субъектность ее террористических образований ДНР/ЛНР.

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Евгений Пилипенко
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