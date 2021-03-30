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Хомчак: Кто сейчас войну войной не называет – он не украинец

30.03.2021, 09:41
Хомчак: Кто сейчас войну войной не называет – он не украинец - Фото
Руслан Хомчак (скриншот из видеозаписи)

Невзирая на то, что официально война между Россией и Украиной не объявлена, те украинцы, кто называет это "гражданской войной" на Донбассе – и не украинцы вовсе. Об этом в интервью журналистке Алесе Бацман заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак.

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"То, что не были приняты своевременно те решения и не объявили войну... Нам, как военным, закон разрешает выполнять наши задания в ООС. Я думаю, что тот в Украине, кто сейчас войну войной не называет – он не украинец", – сказал военачальник.

Генерал-полковник добавил, что "сочувствует" людям с паспортом гражданина Украины, которые считают, что на востоке – "гражданская война".

"Они так и не поняли, что Украина за 29 с лишним лет поменялась, и уже не будет той, какой была в 1991 году. И тем более она не будет той, какой была до 1991-го. <...> Я бы их, наверное, даже не переубеждал ни в чем. Я им сочувствую", – сказал Хомчак.

Читайте также: Военное руководство Украины не видит силового варианта возвращения части Донбасса – Хомчак 

Главнокомандующий ВСУ считает, что среди руководства ВСУ нет завербованных Россией агентов.

"В верхушке? В вооруженных силах точно нет. Ну, хотя, может, какие-то... Ну, я уверен, что нет в "верхушке" вооруженных сил. За другие структуры мне сложно ответить", – отметил он.

Также Хомчак убежден, что обязательно нужен закон о пособниках страны-оккупанта, который сейчас готовится в Раде.

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Евгений Пилипенко
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