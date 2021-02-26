Война | Опубликованы тексты законопроектов о коллаборационизме в пользу России: что предлагается
На сайте Верховной Рады появились тексты двух законопроектов о коллаборационизме: они дают определение пособничества государству-оккупанту РФ, предлагают ограничивать таких граждан в правах, а также криминализируют их действия против Украины. Содержание документов привязано к ст. 111-1 Уголовного кодекса (госизмена).
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Законопроект №5143 устанавливает уголовную ответственность за пособничество РФ и ограничивает таким лицам доступ к выборам, военной службе и гостайне.
Кроме этого, документ устанавливает дополнительные правовые основания для ликвидации партий коллаборационистов, их общественных, благотворительных или религиозных организаций, профсоюзов и общественных формирований по охране общественного порядка и госграницы.
Законопроект №5144 ограничивает пособникам РФ доступ к госдолжностям и должностям в местном самоуправлении, регулирует ликвидацию их юрлиц, а также определяет сроки наказания за коллаборационизм – вплоть до 15 лет тюрьмы.
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"Коллаборационизм как явление подрывает нацбезопасность и представляет непосредственную угрозу госсуверенитету, территориальной целостности, конституционному строю и другим национальным интересам, поэтому должен нести ответственность по закону", – говорится в комментарии к тексту документа.
Авторы законопроектов считают, что урегулирование в стране после окончания войны невозможно без восстановления справедливости и урезания прав пособников агрессора.
- В октябре 2020-го у президента Зеленского на примерах пояснили, кого поражать в правах при деоккупации.
- В январе СБУ сообщила о раскрытии онлайн-сети спецслужб РФ в Украине: список Telegram-каналов кремлевской пропаганды. Суд обязал провайдеров закрыть к ним доступ.
- Сегодня, 26 февраля, снова собирается СНБО: на нем, как и на прошлом, вероятно, будет обсуждаться пособничество в пользу России. Интересно, что треть украинцев считают санкции СНБО "разборками олигархов" (опрос от Группы Рейтинг).
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