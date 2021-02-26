На сайте Верховной Рады появились тексты двух законопроектов о коллаборационизме: они дают определение пособничества государству-оккупанту РФ, предлагают ограничивать таких граждан в правах, а также криминализируют их действия против Украины. Содержание документов привязано к ст. 111-1 Уголовного кодекса (госизмена).

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Законопроект №5143 устанавливает уголовную ответственность за пособничество РФ и ограничивает таким лицам доступ к выборам, военной службе и гостайне.

Кроме этого, документ устанавливает дополнительные правовые основания для ликвидации партий коллаборационистов, их общественных, благотворительных или религиозных организаций, профсоюзов и общественных формирований по охране общественного порядка и госграницы.

Законопроект №5144 ограничивает пособникам РФ доступ к госдолжностям и должностям в местном самоуправлении, регулирует ликвидацию их юрлиц, а также определяет сроки наказания за коллаборационизм – вплоть до 15 лет тюрьмы.

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"Коллаборационизм как явление подрывает нацбезопасность и представляет непосредственную угрозу госсуверенитету, территориальной целостности, конституционному строю и другим национальным интересам, поэтому должен нести ответственность по закону", – говорится в комментарии к тексту документа.

Авторы законопроектов считают, что урегулирование в стране после окончания войны невозможно без восстановления справедливости и урезания прав пособников агрессора.

Евгений Пилипенко

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