UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Медведчук и Марченко. Треть украинцев считают санкции СНБО "разборками олигархов" – опрос

24.02.2021, 11:36
Медведчук и Марченко. Треть украинцев считают санкции СНБО
Виктор Медведчук (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

Больше половины (52%) украинцев полагают, что решение о применении санкций против неформального главы партии ОПЗЖ Виктора Медведчука – следствие его пророссийской деятельности, но 30% опрошенных уверены, что "это разборки между олигархами". Такие данные показала Группа Рейтинг.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Еще 16% респондентов считают, что санкции Совета национальной безопасности и обороны – попытка вернуть в собственность государства нефтепровод ПрикарпатЗападтранс.

13% украинцев уверены, что санкции введены "по указке из США", и примерно столько же – что это "давление на оппозицию".

График: Группа Рейтинг

Как разделились ответы в зависимости от региона опроса, возраста и электоральных симпатий.

В целом 75% опрошенных ответили, что знают о введении санкций против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко (40% хорошо знают, 35% что-то слышали), а 25% впервые слышат.

58% украинцев поддерживают решение СНБО, 28% – не поддерживают. Среди тех, кто хорошо знает об этом решении, 73% поддерживают, 23% – нет.

СПРАВКА. 19 февраля 2021-го СНБО ввел санкции против Медведчука, его жены и еще ряда физ- и юрлиц. В ОПЗЖ назвали это "диктатурой", "политическими репрессиями" и "концом демократии". Медведчук назвал санкции "незаконными" и заявил, что президент Зеленский "перешел последние границы". По словам секретаря СНБО Данилова, Медведчук и депутат ОПЗЖ Козак со своими супругами владеют НПЗ в РФ и поставляют топливо боевикам в ОРДЛО. В Кремле "встревожены".

Опрос по методу телефонного интервью с использованием компьютера проведен 22-23 февраля 2021 года среди 2500 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 2,0%.

Читайте также: Кулеба о реакции России на санкции против Медведчука: Будут слюной брызгать на Зеленского

В компании пока не ответили на запрос LIGA.net, был ли у этого социологического исследования заказчик.

  • В начале февраля 2021-го половина украинцев поддержала запрет телеканалов Медведчука (опрос группы Рейтинг).
Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции опрос группа рейтинг снбо виктор медведчук трубопровод социология оксана марченко олигарх ОПЗЖ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 