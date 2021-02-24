Медведчук и Марченко. Треть украинцев считают санкции СНБО "разборками олигархов" – опрос

Больше половины (52%) украинцев полагают, что решение о применении санкций против неформального главы партии ОПЗЖ Виктора Медведчука – следствие его пророссийской деятельности, но 30% опрошенных уверены, что "это разборки между олигархами". Такие данные показала Группа Рейтинг.

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Еще 16% респондентов считают, что санкции Совета национальной безопасности и обороны – попытка вернуть в собственность государства нефтепровод ПрикарпатЗападтранс.

13% украинцев уверены, что санкции введены "по указке из США", и примерно столько же – что это "давление на оппозицию".

Как разделились ответы в зависимости от региона опроса, возраста и электоральных симпатий.

В целом 75% опрошенных ответили, что знают о введении санкций против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко (40% хорошо знают, 35% что-то слышали), а 25% впервые слышат.

58% украинцев поддерживают решение СНБО, 28% – не поддерживают. Среди тех, кто хорошо знает об этом решении, 73% поддерживают, 23% – нет.

Опрос по методу телефонного интервью с использованием компьютера проведен 22-23 февраля 2021 года среди 2500 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 2,0%.

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В компании пока не ответили на запрос LIGA.net, был ли у этого социологического исследования заказчик.

В начале февраля 2021-го половина украинцев поддержала запрет телеканалов Медведчука (опрос группы Рейтинг).

Евгений Пилипенко

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