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В ОПЗЖ отреагировали на санкции против Медведчука: Диктатура, репрессии и конец демократии

19.02.2021, 20:49
В ОПЗЖ отреагировали на санкции против Медведчука: Диктатура, репрессии и конец демократии - Фото
опзж

В ОПЗЖ заявили, что считают введение санкций против своего лидера Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, депутата ОПЗЖ Тараса Козака и его жены Натальи Лавренюк "спланированным актом политических репрессий" с целью "нанести удар" по ОПЗЖ. Об этом говорится в заявлении политсилы.

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"Сегодня Украина еще на шаг приблизилась к диктатуре", считают в партии.

Там обвинили президента Владимира Зеленского в том, что он "начал уничтожать украинскую демократию" и пообещали "всеми законными методами" ее защищать.

"ОПЗЖ оценивает решение СНБО по введению персональных санкций против Виктора Медведчука, Тараса Козака и членов их семей как спланированный акт политических репрессий. Это желание диктаторского режима Зеленского свести счеты с лидерами оппозиции и нанести удар по самой рейтинговой политической силе страны. Никаких законных оснований для этой внесудебной расправы не существует", – говорится в заявлении.

В ОПЗЖ также пообещали "делать все", чтобы их инициатива об импичменте Зеленскому была "доведена до конца".

  • На сегодняшнем заседании СНБО принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в числе которых Медведчук и Марченко. Причина – финансирование терроризма.
  •  ZN.UA со ссылкой на источники в СНБО сообщило, что санкции против Марченко и гражданской жены депутата от ОПЗЖ Тараса Козака Натальи Лавренюк введены из-за того, что Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (РФ), которым они владеют, обеспечивает нефтепродуктами подконтрольных России боевиков на Донбассе. 
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский санкции снбо виктор медведчук ОПЗЖ
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