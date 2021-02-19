Санкции против Марченко и Лавренюк ввели за снабжение горючим боевиков на Донбассе – ZN.UA

Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против жены лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксаны Марченко и гражданской жены депутата от ОПЗЖ Тараса Козака Натальи Лавренюк из-за того, что Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (РФ), которым они владеют, обеспечивает нефтепродуктами подконтрольных России боевиков на Донбассе. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в СНБО.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Так, Марченко владеет 75% завода, а Лавренюк – 25%. Указанный завод обеспечивает нефтепродуктами "ДНР" и "ЛНР". При этом санкции против Лавренюк могли ввести и как против иностранного лица, ведь у нее есть паспорт РФ", – сообщило издание.

В сентябре 2019 года журналисты "Схем" выяснили, что у Лавренюк владеет 25-процентной долей в компании НЗНП Трейд, которая бурит нефтяные скважины в Ханты-Мансийском автономном округе России. Данные об этом содержатся в реестре юридических лиц РФ. Марченко контролирует в этой компании 61%.

На сегодняшнем заседании Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против ряда юридических и физических лиц, в числе которых Медведчук, Марченко и Лавренюк. Причина – финансирование терроризма.

На вопрос о доле Марченко в 1+1 секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что телеканал продолжит работать, просто ее часть нельзя будет продать, заложить и т. д.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.