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Кулеба о реакции России на санкции против Медведчука: Будут слюной брызгать на Зеленского

22.02.2021, 14:20
Кулеба о реакции России на санкции против Медведчука: Будут слюной брызгать на Зеленского - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Из-за санкций СНБО против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука Украина вернется в топ-темы российской пропаганды, уверен глава МИД Дмитрий Кулеба. Об этом он рассказал в эфире телеканала Прямой.

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На вопрос о возможной реакции России на санкции против Медведчука Кулеба ответил, быстрой реакции ждать не стоит, но в среднесрочной перспективе они повлияют на позицию и действия России, хотя нет смысла гадать, как именно. "С 2014 года мы должны быть готовыми к любому развитию событий", – подчеркнул Кулеба.

"Сейчас Украина вернется в топ-темы российской пропагандистской машины, там будут просто слюной брызгать на президента Зеленского, рассказывать, каким он оказался врагом и недружественным", – уверен Кулеба.

Глава МИД заявил, что нужно откинуть логику "не раздражать Россию".

"Ничто так сильно не провоцирует Россию на действия, как постоянные призывы не провоцировать Россию", – отметил Кулеба.

Денис Юдин
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Владимир Зеленский Россия санкции виктор медведчук дмитрий кулеба
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