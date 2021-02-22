Кулеба о реакции России на санкции против Медведчука: Будут слюной брызгать на Зеленского
Из-за санкций СНБО против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука Украина вернется в топ-темы российской пропаганды, уверен глава МИД Дмитрий Кулеба. Об этом он рассказал в эфире телеканала Прямой.
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На вопрос о возможной реакции России на санкции против Медведчука Кулеба ответил, быстрой реакции ждать не стоит, но в среднесрочной перспективе они повлияют на позицию и действия России, хотя нет смысла гадать, как именно. "С 2014 года мы должны быть готовыми к любому развитию событий", – подчеркнул Кулеба.
"Сейчас Украина вернется в топ-темы российской пропагандистской машины, там будут просто слюной брызгать на президента Зеленского, рассказывать, каким он оказался врагом и недружественным", – уверен Кулеба.
Глава МИД заявил, что нужно откинуть логику "не раздражать Россию".
"Ничто так сильно не провоцирует Россию на действия, как постоянные призывы не провоцировать Россию", – отметил Кулеба.
- 19 февраля, СНБО принял решение ввести санкции против Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще ряда физических и юридических лиц. В ОПЗЖ назвали это "диктатурой", "политическими репрессиями" и "концом демократии".
- Секретарь СНБО Алексей Данилов, заявил, что Медведчук и депутат ОПЗЖ Козак со своими супругами владеют нефтеперерабатывающим заводом в России, с которого поставляют горючее боевикам на Донбассе.
- Медведчук назвал санкции "незаконными" и заявил, что Зеленский перешел последние границы.
- 20 февраля в Кремле заявили, что встревожены санкциями против Медведчука.
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