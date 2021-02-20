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У Путина "очень тервожно" отреагировали на санкции против Медведчука

20.02.2021, 15:45
У Путина
Виктор Медведчук и Владимир Путин (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

В Кремле очень встревожены украинскими санкциями против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает российский пропагандистский ресурс ТАСС.

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Песков назвал сообщения о санкциях "очень тревожной информацией". В Кремле тревожатся, поскольку считают, что в Украине "набирает силу реакционная тенденция" – и это приводит к обострению на линии разграничения на Донбассе.

У Путина также в очередной раз увидели в санкциях "американский след". По мнению Пескова, американцы "продолжают накачивать военный потенциал Украины, хотя Украине никто не угрожает". И помощь американцев "провоцирует самые горячие головы украинские" на агрессию, считает спикер президента страны-агрессора.

Читайте также колонку: Способ Зеленского. Как "комик из Украины" умножил на ноль Медведчука и дал по щекам Путину

Марк Сировой
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санкции владимир путин дмитрий песков кремль снбо виктор медведчук
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