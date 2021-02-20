Данилов: Медведчук и Марченко – члены террористической группировки, финансирующей боевиков

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что, по информации разведки, лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, депутат от этой политической силы Тарас Козак и их жены Оксана Марченко и Наталья Лавренюк входят в "группировку, которая... занимается финансированием терроризма" на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом Данилов сказал в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я хочу поблагодарить наших разведчиков, которые в последнее время добывали информацию о деятельности группировки, которая действительно, на сегодняшний день уже можно констатировать, занимается финансированием терроризма на территории Донецкой и Луганской областей", – сказал Данилов.

По его словам, Медведчук, Козак и их жены владеют российским заводом, который поставляет горючее боевикам.

"Я не открою большой тайны, и это открытая информация: за 14 километров от нашей границы, на территории РФ находится один из нефтеперерабатывающих заводов, которым владеет Медведчук вместе со своей супругой и Козак вместе со своей супругой. И поставки горючесмазочных материалов этого завода осуществляются на территорию террористов, которые убивают наших бойцов... У нас более чем достаточно доказательств того, что это террористическая группировка, которая сознательно финансирует и помогает своим боевикам", – сказал секретарь СНБО.

На основании этой информации, пояснил Данилов, сегодня было проведено заседание СНБО, на котором заслушали отчет СБУ и ознакомились с предоставленными спецслужбой материалами.

"Голосование было почти единогласным. Один человек проголосовал с небольшим замечанием", – отметил Данилов. Он не назвал этого члена СНБО, но сказал, что замечание касалось необходимости изменений в законодательство о санкциях.

По данным ZN.UA, речь идет о Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. Марченко, по данным журналистов, владеет 75% завода, а Лавренюк – 25%.













Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.