Медведчук отреагировал на санкции: Зеленский перешел последние границы
Лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук назвал "незаконными" введенные против него и его соратников санкции. По его мнению, президент Владимир Зеленский "перешел последние нравственные границы", говорится в заявлении политика на сайте ОПЗЖ.
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Медведчук считает, что санкции были введены "незаконно, без каких-либо доказательств" и не могут применяться "иначе как по решению суда". По его мнению, власть пошла по пути "установления диктатуры и узурпации", стремясь "расправиться" с парламентской оппозицией.
"Зеленский перешел последние нравственные границы, ударив по самому дорогому – по моей любимой жене Оксане Марченко", – добавил Медведчук.
Он также заверяет, что является "законопослушным гражданином", а обоснованных претензий ему предъявить не могут. Медведчук говорит, что не испугался и не намерен сбегать. Лидер ОПЗЖ обещает, что "борьба будет продолжена".
- 3 февраля ввел санкции против каналов из так называемого пула Медведчука. 112 Украина, NewsOne и ZiK назвали санкции "политической расправой над неугодными СМИ". Юридический собственник каналов, депутат ОПЗЖ Тарас Козак, считает санкции "очевидным актом цензуры" и "политической расправой".
- Вчера, 19 февраля, СНБО ввел санкции против Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще ряда физических и юридических лиц. В ОПЗЖ назвали это "диктатурой", "политическими репрессиями" и "концом демократии".
- Секретарь СНБО Алексей Данилов, заявил, что Медведчук и Козак со своими супругами владеют нефтеперерабатывающим заводом в России, с которого поставляют горючее боевикам на Донбассе.
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