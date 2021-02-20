Медведчук отреагировал на санкции: Зеленский перешел последние границы

Лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук назвал "незаконными" введенные против него и его соратников санкции. По его мнению, президент Владимир Зеленский "перешел последние нравственные границы", говорится в заявлении политика на сайте ОПЗЖ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Медведчук считает, что санкции были введены "незаконно, без каких-либо доказательств" и не могут применяться "иначе как по решению суда". По его мнению, власть пошла по пути "установления диктатуры и узурпации", стремясь "расправиться" с парламентской оппозицией.

"Зеленский перешел последние нравственные границы, ударив по самому дорогому – по моей любимой жене Оксане Марченко", – добавил Медведчук.

Он также заверяет, что является "законопослушным гражданином", а обоснованных претензий ему предъявить не могут. Медведчук говорит, что не испугался и не намерен сбегать. Лидер ОПЗЖ обещает, что "борьба будет продолжена".

Читайте также колонку: Способ Зеленского. Как "комик из Украины" умножил на ноль Медведчука и дал по щекам Путину

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.