Половина украинцев поддерживает запрет телеканалов Медведчука – опрос группы Рейтинг
Количество украинцев, поддерживающих введенный президентом Владимиром Зеленским запрет на вещание телеканалов Zik, NewsOne и 112 Украина, выросло с момента введения санкций на 7%. Об этом говорят данные опроса, проведенного группой Рейтинг.
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78% опрошенных 6-8 февраля 2021 года знают о введении санкций против "телеканалов Медведчука", 3-4 февраля о них знал 61%.
Поддержка запрета на вещание каналов выросла за несколько дней с 42% до 49%, уменьшилась доля несогласных с таким решением – с 47% до 42%.
Среди тех кто знает о санкциях против телеканалов, такое решение поддерживают 57% опрошенных, 37% выступают против.
Наибольшей поддержкой санкции пользуются в западных областях (61%), наименьшей – на востоке (30%).
В целом санкции против украинских физических и юридических лиц, если их деятельность вредит интересам государства, поддерживают 72% опрошенных, не поддерживают 24%. В случае, если есть доказательства причастности к террористической деятельности или сепаратизму, поддержка санкций растет до 85%, против – 12%.
Опрос проведен 6-8 февраля методом телефонного интервью среди 2500 украинцев от 18 лет и старше, погрешность не более 2%. Заказчик опроса не указан.
- В ночь на 3 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов пула Медведчука. Позже он объяснил, что санкции обоснованы "финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями".
- Президент также объяснил миру это "тяжелое решение" - и санкции уже приветствовали США, Великобритании и страны Балтии.
- Каналы 112 Украина, NewsOne и ZiK назвали санкции "политической расправой над неугодными СМИ". В Верховный суд подан иск об обжаловании санкций, но каналы говорят, что это не они его подавали.
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