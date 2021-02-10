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Половина украинцев поддерживает запрет телеканалов Медведчука – опрос группы Рейтинг

10.02.2021, 10:42
Половина украинцев поддерживает запрет телеканалов Медведчука – опрос группы Рейтинг - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Количество украинцев, поддерживающих введенный президентом Владимиром Зеленским запрет на вещание телеканалов Zik, NewsOne и 112 Украина, выросло с момента введения санкций на 7%. Об этом говорят данные опроса, проведенного группой Рейтинг.

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78% опрошенных 6-8 февраля 2021 года знают о введении санкций против "телеканалов Медведчука", 3-4 февраля о них знал 61%.

Поддержка запрета на вещание каналов выросла за несколько дней с 42% до 49%, уменьшилась доля несогласных с таким решением – с 47% до 42%.

Среди тех кто знает о санкциях против телеканалов, такое решение поддерживают 57% опрошенных, 37% выступают против.

Наибольшей поддержкой санкции пользуются в западных областях (61%), наименьшей – на востоке (30%).

В целом санкции против украинских физических и юридических лиц, если их деятельность вредит интересам государства, поддерживают 72% опрошенных, не поддерживают 24%. В случае, если есть доказательства причастности к террористической деятельности или сепаратизму, поддержка санкций растет до 85%, против – 12%.

Опрос проведен 6-8 февраля методом телефонного интервью среди 2500 украинцев от 18 лет и старше, погрешность не более 2%. Заказчик опроса не указан.

Денис Юдин
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Владимир Зеленский санкции NewsOne опрос группа рейтинг ZIK 112 украина
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