У Зеленского на примерах пояснили, кого поражать в правах при деоккупации

По словам вице-премьера, вместо "люстрации" лучше говорить о "поражении прав" тех, кто служит оккупантам, не совершая при этом прямых преступлений

Те, кто до добровольно находится в оккупации и "легко пошел служить оккупационному режиму", будут ограничены в правах после возвращения в Украину захваченных Россией территорий. Об этом ZN.UA сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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"Но сам факт коллаборации, попустительство оккупационному режиму – это уже отказ от признания власти страны, гражданами которой они являются. Это тоже правонарушение", – подчеркнул он.

Резников объяснил ситуацию на примерах профессий: "Вот, например, в оккупированных Луганске и Донецке работают пожарные, чья задача – спасать жизни людей и тушить пожары. Вопрос: так что, им этого не делать? Они там живут. У них нет вариантов переехать сюда. Есть врачи, которые лечат и также спасают людей. К ним тоже не может быть никаких претензий. Но если учитель в школе внушает детям, что Украина – их враг, я считаю, что этот человек совершает преступление и некоторое время не должны иметь права учить детей".

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Кроме того, говорит Резников, добровольно находящиеся в оккупации люди не могут избирать и быть избранными в органы местной и центральной власти, "как минимум, достаточно длительное время".

"Мы не можем доверить этим людям служить в публичной сфере в восстановленной Украине, поскольку они легко пошли служить оккупационному режиму. Но, опять же, об этом нужно открыто говорить уже сегодня", – подчеркнул он.

В Раде пока нет законопроекта о коллаборационизме. Попытки принять его в прошлые годы ни к чему не привели.

Среди освобождаемых на Донбассе украинских заложников есть те, кто мог быть предателем и так или иначе сотрудничать с боевиками, заявлял ранее на то время советник президента Бирюков.

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Евгений Пилипенко

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