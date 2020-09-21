Власть успокаивает жителей оккупированной части Донбасса: Не надо бояться слова амнистия

Седьмой год СМИ России пугают жителей в оккупации, что с возвращением Украины некие "националистические батальоны" на Донбассе "устроят резню"

Амнистия для граждан, которые так или иначе задействованы или были задействованы россиянами против Украины на Донбассе, необходима: она "постоянно применяется" властями в самых разных конфликтах на планете. Тем, кто не совершал тяжких преступлений, нечего бояться возвращения Украины. Об этом сказал на канале Украина 24 вице-премьер Алексей Резников.

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"Не надо бояться слова амнистия, вокруг которого много риторики и переживаний. Амнистия должна быть, амнистия постоянно применяется, мы изучаем 260 конфликтов на планете Земля, которые происходили. И каждый раз амнистию официальное правительство затем применяет", – пояснил он.

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Первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу подчеркнул, что амнистии не будет для военных преступников, "мародеров, психопатов, предателей, убийц и тому подобное".

Этим категориям "лучше действительно бежать, потому что они понесут наказание полностью, не только в соответствии с украинскими законами, но и по всем международным конвенциям".

СПРАВКА. Необъявленная война РФ против Украины . Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год оккупирован Крым и часть Донбасса. Россия отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война". Все это время пропагандистские СМИ РФ пугают жителей ОРДЛО, что после де-факто возвращения этих территорий в состав Украины некие "националистические батальоны" "устроят резню". Все это время пропагандистские СМИ РФ пугают жителей ОРДЛО, что после де-факто возвращения этих территорий в состав Украины некие "националистические батальоны" "устроят резню".

Сейчас готовится пакет законопроектов о переходном периоде, где составной частью будут законы и о переходном правосудии, уточнил переговорщик. Именно в них, говорит Резников, власть должна дать ответы гражданам Украины, которые проживают в оккупации, "чтобы они четко знали и не боялись возвращения официальной Украины на эти территории".

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Евгений Пилипенко

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