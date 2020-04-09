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Опрос Деминициатив: 50% украинцев на Донбассе против полной амнистии боевиков

Опрос Деминициатив: 50% украинцев на Донбассе против полной амнистии боевиков - Фото
Донецк (фото - LIGA.net)
09.04.2020, 13:13

Среди донецких респондентов значительно больше (67% против 35% в Луганской области) уровень негатива о проведении местных выборов на условиях РФ

Половина опрошенных украинцев на Донбассе выступают против предоставления полной амнистии боевиков. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии.

Отрицательно к подобной перспективе отнеслись 55% дончан и 50% луганчан, а положительно 22% и 16%.

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Опрос фонда Деминициативы об амнистии боевикам: фото

Фото: dif.org.ua

Среди донецких респондентов значительно больше (67% против 35% в Луганской области) уровень негатива о проведении местных выборов на оккупированных территориях на условиях России, положительно к таким действиям относятся 16% в Донецкой области и 36% в Луганской области.

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Социологи отметили, что негативное отношение к этому пункту среди дончан существенно выросло по сравнению с концом 2018 года (рост с 46% до 68%), и параллельно уменьшилась поддержка (с 27% до 16%). В Луганской области распределение ответов на этот вариант развития событий был довольно стабильным, даже имел небольшое (с 41% до 35%) уменьшение негативных оценок.

В Донецкой области значительно хуже относятся к перспективе формирования в ОРДЛО местной полиции, судов и прокуратуры только из местных представителей, поддержали такую ​​перспективу 18% дончан и 34% луганчан, а не поддержали 60% донецких и 31% луганских респондентов

Идею предоставления русскому языку статуса второго государственного также поддержали одинаковое количество (60%) донецких и луганских респондентов, тогда как негативное отношение к такой идее выразили 21% дончан и 16% луганчан.

По сравнению с ноябрем 2018 года в Донецкой области существенного изменения позиций не зафиксировано, а в Луганской области сдвиги (с 54% до 60%) увеличился уровень поддержки, и чуть больше (с 25% до 16%) уменьшился уровень отрицания.

Опрос проводился 18 февраля - 2 марта 2020 года среди 1000 респондентов в Донецкой и Луганской областях, кроме временно оккупированных  территорий. Погрешность выборки не превышает 3,5%.

  • 2 октября, согласно опросу Рейтинг, амнистию боевиков не поддерживали 48% украинцев.

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Арина Толина
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