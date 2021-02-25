Вчера, 24 февраля, в Раде зарегистрировали два законопроекта о коллаборационизме, которые определяют, кого считать пособниками государства-оккупанта РФ в Украине. Об их содержании рассказали в Facebook соавторы из правящей фракции Слуга народа Егор Чернев и Виталий Безгин.

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Текстов документов в их карточках на сайте парламента пока нет.

Между тем, законопроект №5143 предусматривает наложение определенных ограничений на коллаборационистов, а №5144 – уголовную ответственность за их деятельность.

Под коллаборационизмом авторы проекта закона предлагают считать:

— публичное отрицание вооруженной агрессии РФ и ее марионеточных образований против Украины;

— публичную поддержку действий РФ и ее марионеточных образований по оккупации украинской территории и сотрудничество с ними,

непризнание украинского суверенитета над Крымом, Донецкой и Луганской областями;

— добровольную работу в оккупационных администрациях РФ, особенно в "судебных" и "правоохранительных" структурах;

— пропаганду вооруженной агрессии РФ, легитимизацию ее действий в учебных заведениях любой формы собственности;

— материальную поддержку вооруженных формирований РФ, любую форму сотрудничества с ними;

— организацию или участие в публичных мероприятиях, информационную деятельность, направленную на поддержку российской оккупации и подконтрольных ей марионеточных образований, отбеливание их деятельности.

За эти действия авторы предлагают давать такой ассортимент наказаний:

— запрет занимать должности на срок от 10 до 15 лет;

— арест;

— конфискация имущества;

— исправительные работы;

— лишение свободы на срок от 10 до 15 лет;

— пожизненное заключение (если действия пособника врага привели к гибели людей или иным тяжким последствиям).

А также запрет на:

— участие в избирательном процессе (не могут быть членами избиркомов, наблюдателями на выборах, доверенными лицами кандидатов);

— доступ к гостайне;

— деятельность политических партий, общественных организаций, профсоюзов, осуществляющих коллаборационистскую деятельность (после установления этого факта судом).

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Расследовать такие злодеяния предлагается уполномочить Службу безопасности Украины.

"Наносим еще один удар по пророссийским предателям. Каждый, кто стоял на передовой, поймет важность этого законопроекта. Мы очень хорошо помним, как теряли своих собратьев из-за предателей с украинскими паспортами", – прокомментировал ветеран АТО Чернев.

Евгений Пилипенко

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