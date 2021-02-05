В Запорожской области прекращена деятельность организации радикальных пророссийских сепаратистов, которые "по заказу российских кураторов пропагандировали идею возрождения СССР и планировали создать фейковые органы советской власти". Об этом пишут в пресс-центре Службы безопасности Украины.

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По данным спецслужб, группа собиралась "возрождать обновленные республики СССР" и агитировать украинцев за "возвращение в правовое поле СССР", а после рассчитывала "сформировать органы советской государственной власти" через процедуру "народовластия".

Более того, пишет СБУ, эти люди готовились провести "всесоюзные выборы" для создания альтернативных органов управления всех уровней, с конечной целью "восстановления СССР путем открытого волеизъявления народа". После этого органы власти Украины должны, по задумке раскрытых любителей Советского Союза, сложить полномочия в пользу новоявленной советской власти.

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"Выполняя инструкции кураторов из РФ, фигуранты должны были обратиться в органы власти с официальными заявлениями о якобы желании граждан восстановить Украинскую ССР", – сообщили в СБУ.

Следователи утверждают, что задокументировано обращение организатора группы в госорганы, чтобы открыть в одном из поселков "избирательный участок для проведения волеизъявления". Она также требовала финансирования за счет местного бюджета, а местные чиновники еще и должны были, по ее задумке, способствовать проведению "выборов".

Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

В январе 2021-го в Кропивницком был задержан коммунист-агент ФСБ "Истина", который шпионил за местной в/ч ССО.

Также в январе СБУ сообщила о раскрытии онлайн-сети спецслужб РФ в Украине: список Telegram-каналов кремлевской пропаганды.

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Евгений Пилипенко

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