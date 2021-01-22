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СБУ: В Кропивницком задержан коммунист-агент ФСБ "Истина": шпионил за бойцами ССО – видео видео

22.01.2021, 10:35
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ
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В Кропивницком контрразведка Службы безопасности Украины задержала руководителя местной ячейки запрещенной Компартии, который, по данным следствия, по заданию спецслужб России собирал и передавал им информацию о военных ССО ВСУ и местной власти. Об этом пишет пресс-центр СБУ.

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Оперативники задокументировали, что мужчина, который "с целью конспирации выбрал себе псевдоним "Истина", привлек к антигосударственной деятельности близкую родственницу и еще одного жителя города.

Задания от кураторов получал по электронной почте, рассказал он на допросе.

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"Свою вину осознаю, искренне раскаиваюсь в содеянном", – произносит мужчина на видео.

При обыске у него дома изъяли компьютерную технику и мобильные терминалы для сбора и передачи данных о бойцах 3-го отдельного полка спецназа ВСУ им. князя Святослава Храброго.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении госизмены (ч. 1 ст. 111).

  • 29 июля 2014 года у поселка Латишево в Донецкой области расположились 19 бойцов 3 СпН. 61-летний местный житель вошел в доверие к бойцам, после чего, ссылаясь на необходимость "поехать к жене", уехал в Снежное. Оттуда он вернулся в сопровождении террористов на бронетехнике. 10 военных погибли, пятеро попали в плен.
  • Летом 2020-го спецназ пограничников получил новые штурмовые винтовки UAR-15.

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Евгений Пилипенко
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