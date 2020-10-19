Как в кино. Лучшие снайперы Украины соревнуются и метко поражают цели – атмосферное видео

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Украинские снайперы на соревнованиях не только ведут огонь из разных положений, но и преодолевают препятствия

В Силах специального назначения начались соревнования, на которых определят лучшую пару снайперов в стране. Видео соревнований опубликовано на YouTube-канале ССО.

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На кадрах видно, что бойцы ведут огонь из разных мест и положений: стоя, лежа и с кузова движущегося грузовика.

Помимо стрельбы, бойцы проходят испытания имитацией поля боя: они преодолевают препятствия, перебегают в укрытия, тащат партнеров и собирают винтовки с завязанными глазами.

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Видео – ССО України/YouTube

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Теги: снайпер, армия, спецназ, ВСУ, ссо
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