Как в кино. Лучшие снайперы Украины соревнуются и метко поражают цели – атмосферное видео

В Силах специального назначения начались соревнования, на которых определят лучшую пару снайперов в стране. Видео соревнований опубликовано на YouTube-канале ССО.
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На кадрах видно, что бойцы ведут огонь из разных мест и положений: стоя, лежа и с кузова движущегося грузовика.
Помимо стрельбы, бойцы проходят испытания имитацией поля боя: они преодолевают препятствия, перебегают в укрытия, тащат партнеров и собирают винтовки с завязанными глазами.
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Видео – ССО України/YouTube