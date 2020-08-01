Спецназ пограничников получил новые штурмовые винтовки UAR-15: фото, видео

10 отдельный отряд оперативного реагирования Дозор получил новые штурмовые винтовки UAR-15 под патрон 5,56×45 мм. Это наиболее распространенный калибр оружия в странах НАТО, сообщает пресс-служба ГПСУ.
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Планируется, что UAR-15 полностью заменит автомат Калашникова.
В этой модели применена газовая система CARBINE с регулируемой газовой блоком, обеспечивает плавную работу автоматики. Модульная конструкция позволяет легко производить замену различных компонентов.
Винтовку производят в Украине из отечественных и американских комплектующих. В частности, ствол и ударно-спусковой механизм, от которых напрямую зависит кучность стрельбы, изготовлены в США компанией Daniel Defense.
Ранее предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины провели глубокую модернизацию самоходного противотанкового ракетного комплекса "Штурм-С" для Вооруженных Сил Украины.