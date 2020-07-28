Украина тотально модернизировала советский самоходный ПТРК – видео образца

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"Штурм-С" приняли на вооружение еще в 1979-м: это двухместная машина на базе тягача МТ-ЛБ для уничтожения бронетехники противника ракетным вооружением

Предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины провели глубокую модернизацию самоходного противотанкового ракетного комплекса "Штурм-С" для Вооруженных Сил Украины. Видео, на котором показан опытный образец, опубликовал канал Defence Express.

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После распада СССР в Украине осталось, оценочно, до 400 таких машин. У них предостаточно недостатков, пишет источник: в ракете 9М114 "Кокон" нет тандемной боевой части, что делает задачу уничтожения современных танков противника сверхсложной задачей, и нет тепловизора. Тотальная модернизация убрала эти и другие изъяны: от прежней боевой машины фактически остается только шасси, все остальные компоненты (ракета, контур ее управления и прицельная станция) - новые украинские разработки.

"Кокон" заменили ЖК-2П на базе "Барьера", которая летит до 7 км, помехоустойчива и пробивает броню "любого из существующих танков". В заряжающем барабане - 12 контейнеров с ракетами. ЖК-2П работает вместе с прицельной станцией ОПСН-И с почти 20-кратной оптикой на гиростабилизированной в двух плоскостях платформе по теле-, тепло- и лазерным каналам, есть лазерный дальномер. Противник виден с дистанции более 11 км.

"Теперь оператор может лишь выбрать необходимую цель и зафиксировать ее, далее алгоритм будет держать прицел самостоятельно. Ранее нужно было сопровождать цель с момента запуска до ее уничтожения "на руках". Теперь все это делает программа", - уточнил автор сюжета.

Смотрите видео: Волонтеры показали корректировщика врага. Туда позже прилетела ракета

Машина оснащена системой спутниковой навигации, цифровой защищенной связью, кондиционером и системой предупреждения о лазерном излучении (обеспечивает защиту от огня противника и устанавливается на современные украинские танки).

Обновленный СПРК объединил новую ракету с высокой дальностью полета (КБ Луч), мощную прицельную станцию (Изюмский приборостроительный завод) и современное программное обеспечение с реализованным автосопровождением цели (КБ Луч). 

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Теги: ВСУ, оружие, ОПК, впк, птрк, Defence Express, Штурм-СМ
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